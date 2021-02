Laat uw waardering blijken! Door: Frank van Marwijk Het is deze week weer 1 maart, Nationale Complimentendag. Dit is de dag waarop we jaarlijks stilstaan bij wie (en wat) we waarderen en hoe we die waardering laten blijken. Uiteraard is deze dag niet bedoeld om uw emmer aan complimenten leeg te gooien om vervolgens het hele jaar niet meer te laten horen wat u allemaal waardeert. Nee, zie deze dag liever als een reminder van hoe belangrijk (het uiten van) waardering is. Bezoekers van deze site die mijn artikelen volgen, weten dat dit een terugkerend thema is waarover ik jaarlijks schrijf in de eerste week van maart. Misschien ook als reminder voor het geven van complimenten, maar ook omdat er zo enorm veel te waarderen valt.



Veel om te waarderen

Samen met Hans Poortvliet schreef ik Het Groot Complimentenboek, waarin we de diverse aspecten van waardering de revue lieten passeren. Maar misschien hebt u helemaal geen zin om een boek te kopen. In dat geval volstaat het als u zich verdiept in de diverse artikelen die ik over dit onderwerp heb geschreven: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) ,(11) ,(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) en (19), elk vanuit een andere invalshoek. Zoals gezegd: er valt heel wat te waarderen!



