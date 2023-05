 Eén op zeven Nederlanders staat niet achter aanbod van hun organisatie

Twaalf procent ziet onvoldoende toegevoegde waarde voor de wereld - Maar liefst veertien procent van de werkende Nederlanders stelt dat zij niet volledig achter de producten of diensten staan die hun werkgever levert. Dit blijkt uit onderzoek van Become Alliance onder 1.065 werkende Nederlanders, uitgevoerd door PanelWizard. Mogelijk komt dit door het (beperkte) nut dat de producten of diensten in hun ogen hebben. Zo vindt een op de acht ondervraagden dat hetgeen deze organisaties verkopen weinig toevoegt of verbetert aan de wereld.



Met name veel werkenden onder de 30 jaar verkopen een product of een dienst waar zij niet volledig in geloven (zeventien procent) en waarvan zij vinden dat deze weinig bijdraagt aan de samenleving (negentien procent). We zien dat van de zestigplussers slechts elf procent negatief is over hun aanbod. Verder valt op dat hoogopgeleiden vaker volledig achter hun commerciële aanbod staan (89 procent) dan middelbaar en praktisch opgeleiden (beiden 84 procent). "Het is verontrustend hoeveel werkende mensen tegenwoordig nog werk doen waar zij niet volkomen in geloven," zegt Eric Bartels, oprichter en CEO van Become Alliance. "Voldoening uit je werk krijgen is op die manier bijna onmogelijk en als je iets echt niet leuk vindt, doe je het ook niet goed. Dat is zowel voor de persoonlijke ontwikkeling van een individu, als voor de bedrijfsresultaten onwenselijk."



Persoonlijke drijfveren

Je persoonlijk verbonden voelen met de producten of diensten die het bedrijf waar je werkt, verkoopt, is inderdaad essentieel, bevestigen acht op de tien respondenten. Vrouwen vinden dit aanzienlijk belangrijker (85 procent) dan mannen (78 procent). Toch zou één op de zeven respondenten wat zij verkopen nooit zelf aanschaffen. Wederom sluit de jongste generatie zich met één vijfde vooral bij dit standpunt aan. Bartels: "We leren van jongs af aan om ‘Henry Ford’ te denken, waarbij zakelijk denken gericht is op efficiëntie en winstmaximalisatie. Hierbij verliezen we zingeving uit het oog. Het ‘waarom’ vinden achter je werk en de waarde van je producten of diensten bepalen voor zowel de klant als werknemers, zou het belangrijkste streven moeten zijn van een organisatie. Wat je daarvoor terugkrijgt - omzet en winst dus - is het gevolg en niet het doel."



Verandering in denken

Niet alleen op kantoor, maar ook buiten werktijd is 49 procent van de werkende Nederlanders het liefst zo min mogelijk bezig met de producten of diensten die zij verkopen. Dit geldt aanzienlijk vaker voor praktisch opgeleide (55 procent) dan hoogopgeleide respondenten (44 procent). De verschillen tussen deze groepen blijken nog groter wat leerbereidheid betreft: maar liefst 29 procent van de praktisch geschoolden wil niet blijven leren over de verkochte producten of diensten, tegenover slechts veertien procent van de hoogopgeleiden. "De bereidheid om eigen inspanning te leveren staat sterk in verband met de purpose van een werknemer," stelt Bartels. "Wil je de motivatie van je werknemers verhogen, dan moet je als organisatie klaar zijn voor een verandering van mindset, denken én gedrag. Extrinsieke motivaties zoals geld moeten worden losgelaten, om zo de volledige potentie uit je werknemers te krijgen."