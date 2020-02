Complimenten: voor inzet óf talent?

‘Je hebt hard gewerkt en mooie resultaten behaald’. ‘Je ziet er goed uit!’ ‘Ik vind het prettig om met jou samen te werken’. ‘Je bent een waardevolle medewerker’. ‘Goed bezig!’ ‘Prachtig gedaan!’



Volgende week – op 1 maart – is het weer de Nationale Complimentendag, dé dag waarop we met elkaar even stilstaan bij het nog steeds onderschatte belang van waardering (niet te verwarren met het idee dat dit de enige dag zou zijn waarop we complimenten mogen geven). In de afgelopen jaren schreef ik op deze site maar liefst 18 artikelen over dit onderwerp: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) ,(11) ,(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), elk vanuit een andere invalshoek. Tenslotte schreef ik samen met Hans Poortvliet (de bedenker van de Nationale Complimentendag) Het Groot Complimentenboek dat al in veel bedrijven heeft bijgedragen aan meer onderlinge waardering. Gratis toegang Alleen geregistreerde abonnees hebben toegang tot deze pagina.



