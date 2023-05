 Studenten zoeken banen met goede financiële toekomst in onzekere economische omstandigheden

Flexibel werken blijft in belang toenemen. - Ingegeven door de onzekere economische omstandigheden, zoeken zowel studenten als professionals naar meer stabiliteit in hun baan. Vergeleken met vorig jaar, is deze eigenschap zelfs een van de weinige carriére-eisen die steeds belangrijke wordt. Naast baanzekerheid en stabiliteit vinden professionals en studenten nog steeds een goede work/life balance cruciaal, met flexibele werkomstandigheden, de mogelijkheid tot thuiswerken en flexibele werktijden zodat werk en privé goed kunnen worden gecombineerd.





Dit blijkt uit de Talent Survey 2023 van Universum. Universum ondervroeg 27.543 Nederlandse studenten en 11.683 professionals naar hun loopbaanvoorkeuren en hun ideale werkgever.



Studenten bang dat remote werken slecht is voor hun carrière

Ook dit jaar geven studenten en professionals aan dat een goede work/life balance voor hun de belangrijkste eigenschap is van een nieuwe baan. Door thuis te werken en flexibel werktijden in te kunnen delen hopen zij werk en privé goed te kunnen balanceren. Toch baart juist deze manier van werken de professional ook zorgen: zij zijn bang dat de gewenste flexibiliteit hun tegenwerkt in hun carrière.

Zo is 40 procent van de professionals bang dat zij belangrijke meetings en werkinitiatieven missen als zij niet op kantoor aanwezig zijn. Ook vermoedt een op de drie professionals dat hun baas de voorkeur heeft voor collega’s die wel altijd op kantoor werken en zij daardoor zelf de kans op promotie en salarisverhoging mislopen. Professionals delen deze angst minder, al denken ook zij dat hun salarisontwikkeling te leiden zal hebben onder het remote werken.

Alle werknemers - studenten en professionals - zijn wel bang dat zij sociaal contact met hun collega’s missen door op afstand te werken. Werkgevers kunnen deze zorgen wegnemen door een duidelijk programma aan te bieden waarin thuiswerken, remote werken en aandacht voor sociale cohesie een vast onderdeel is van de werkomstandigheden binnen het bedrijf.



Gezonde balans tussen thuiswerken en op kantoor aanwezig zijn

De ideale baan bestaat volgens studenten en professionals uit een combinatie tussen remote werken en op kantoor werken. Wat de ideale verdeling is, is nog niet duidelijk. Bij zowel de studenten als de professionals heeft ruwweg een derde (27 procent studenten, 22 procent professionals) de voorkeur voor één dag per week thuiswerken, een derde (30 procent studenten, 33 procent professionals) kiest voor twee dagen per week remote werken en een derde (29 procent studenten, 27 procent professionals) deelt het liever zelf flexibel in. Een volledige remote baan wordt in ieder geval niet zo enthousiast ontvangen, slechts 3 procent van de studenten en van de professionals heeft dit als voorkeur.



Meer informatie, inzichten en onderzoeksresultaten zijn hier te bekijken.