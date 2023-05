 Duurzaamheidsmanagement steeds belangrijker voor moderne bedrijven

Steeds belangrijkere rol voor de duurzaamheidsmanager - In de moderne bedrijfswereld is duurzaamheid een kernwoord. Steeds meer bedrijven stellen daarom een duurzaamheidsmanager aan. Marijke Hoekstra is een drijvende kracht achter duurzaamheidsinitiatieven bij Desko. Ze deelt haar inzichten.



H oekstra speelt een belangrijke rol in het identificeren en implementeren van duurzame bedrijfspraktijken. "Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat duurzaamheid doordringt in alle facetten van de bedrijfsvoering. Het varieert van het toezicht houden op duurzame inkooppraktijken tot het implementeren van milieuvriendelijke processen op het gebied van productie en logistiek. Daarnaast gaat het ook over het verduurzamen van bedrijfsgebouwen, het beperken van de transportbehoefte en het verduurzamen van het transport."



Duurzaam produceren met de hulp van een duurzaamheidsmanager

Volgens Hoeksta zijn er veel dingen die bedrijven kunnen doen om het bedrijfsproces te verduurzamen: "Bedrijven kunnen hun productieproces analyseren en optimaliseren om de hoeveelheid afval te minimaliseren. Onoverkomelijk afval kan opnieuw worden gebruikt. Plastic met bepaalde verontreinigingen volstaan bijvoorbeeld niet langer voor het verpakken van levensmiddelen, maar kunnen wel opnieuw worden gebruikt voor het maken van shampooverpakkingen. Ook op het gebied van energie-efficiëntie kunnen bedrijven vaak nog veel verduurzamen. Het is aan de duurzaamheidsmanager om dit te onderzoeken en veranderprocessen voor te stellen. De overstap naar groene energie en het investeren in waterbesparende technologieën is daarbij ook enorm belangrijk."



Streven naar een duurzame bedrijfscultuur

Een belangrijke stap in het verduurzamen van een bedrijf is het creëren van een duurzame bedrijfscultuur. "Een duurzame bedrijfscultuur is er een waarin iedereen binnen het bedrijf het belang van duurzaamheid begrijpt en zich ertoe verbindt om duurzame praktijken te bevorderen. Een duurzaamheidsmanager kan hierin een belangrijke rol spelen, door bewustwording te creëren, trainingen te geven en medewerkers aan te moedigen om zelf duurzame initiatieven te nemen. Het is niet voldoende om duurzame praktijken te implementeren, we moeten ook echt zorgen voor een mentaliteitsverandering. De duurzaamheidsmanager moet deze verandering leiden en begeleiden," zegt Hoekstra.



Steeds belangrijkere rol voor de duurzaamheidsmanager

"Een duurzaamheidsmanager speelt een cruciale rol bij het sturen van een bedrijf in de richting van duurzamere praktijken. Het gaat niet alleen om het identificeren van mogelijkheden voor verbetering, maar ook om het implementeren van die veranderingen en het meten van de impact," vertelt Hoekstra. In het licht van de huidige wereldwijde uitdagingen verwacht ze dat de rol van duurzaamheidsmanagers alleen maar belangrijker zal worden. "Bedrijven zullen steeds meer de behoefte voelen om duurzamer te opereren, niet alleen vanuit milieuoogpunt, maar ook om concurrerend te blijven en om aan de verwachtingen van klanten te voldoen", voorspelt ze. "Duurzaamheidsmanagers zullen een cruciale rol spelen in deze transitiefase. Ze zullen niet alleen verantwoordelijk zijn voor het implementeren van duurzame praktijken, maar ook voor het vormgeven van de bedrijfscultuur en het leiden van de weg naar een duurzamere toekomst," gaat ze verder. Volgens Hoekstra is dit dan ook het moment om te investeren in duurzaamheidsmanagement.