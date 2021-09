Hogescholen en universiteiten in de provincie en kleine steden hebben de meest tevreden studenten

Universiteiten uit Amsterdam (UvA en VU) en Rotterdam (Erasmus) vallen buiten de top 25 - Wat vinden studenten de beste hogeschool of universiteit van Nederland? De top drie van de in totaal bijna 60 beoordeelde onderwijsinstellingen bestaat uit de Pedagogische Hogeschool De Kempel in Helmond, Hogeschool Viaa in Zwolle en een gedeelde derde plaats voor Artez - Hogeschool voor de Kunsten uit Zwolle, TU Delft, Wageningen Universiteit en de Katholieke Pabo in Zwolle.



Zij kregen de beste NPS-score, wat aangeeft in hoeverre studenten hun onderwijsinstelling zouden aanbevelen aan vrienden of andere studenten. Voor het tweede opeenvolgende jaar publiceert StudeerSnel.nl deze World University Ranking. Ruim 100.000 studenten wereldwijd, waarvan 3.500 in Nederland, hebben hun universiteit of hogeschool beoordeeld op vijftien categorieën zoals academische reputatie, diversiteit, veiligheid en de kwaliteit van het onderwijs. Marnix Broer, CEO en mede-oprichter van StudeerSnel.nl, initiatiefnemer van de ranking: "Veel rankings gaan uit van de hoogte van het collegegeld, het aantal publicaties door professoren of andere variabelen waarbij geld of reputatie de grootste rol speelt. Onze ranking is door en voor studenten en neemt dus onderwerpen mee die studenten vandaag de dag echt belangrijk vinden. Dit varieert van veiligheid, diversiteit, tot toegankelijkheid voor studenten met een fysieke beperking tot de kwaliteit van (online) lessen, het eten en de faciliteiten. Maar bijvoorbeeld ook de sfeer en het vinden van een date."



Naar Zwolle, Helmond of Delft voor kwaliteit studentenleven, locatie en veiligheid

Opvallend aan de ranking is dat vooral universiteiten en hogescholen buiten de Randstad en grote steden goed scoren. De Pedagogische Hogeschool De Kempel in Helmond heeft naast de hoogste NPS-score ook hoge scores als het gaat om de sfeer, de veiligheid en de locatie. Dat geldt ook voor andere onderwijsinstellingen die in de top van de ranking staan. Marnix Broer: "Je ziet dat veel onderwijsinstellingen buiten de grote steden goed scoren. Universiteiten en hogescholen in Zwolle, Delft, Wageningen en Ede staan dan ook in de top 10. Ik kan me zo voorstellen dat ook studenten in tijden van corona de provincie en voordelen van kleinschaligheid steeds meer zijn gaan waarderen." Bekende universiteiten in grote steden als Rotterdam (Erasmus Universiteit, plek 30) en Amsterdam (VU, plek 34 en UvA, plek 36) scoren beduidend minder. De meest opvallende score is die van de Hotelschool The Hague. De onderwijsinstelling stond vorig jaar nog in de top tien met een 8,6 maar bungelt nu bijna onderaan de lijst met een NPS-score van 6,1. Mogelijk speelt de kwaliteit van het op afstand studeren hier een rol: studenten beoordelen dat met een ruime onvoldoende (4,2).



Naar Universiteit voor Humanistiek in Utrecht voor de sfeer, diversiteit en inclusiviteit

Voor studenten die veel waarde hechten aan diversiteit en inclusiviteit is de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht de beste keuze. Deze kleine universiteit die zich laat inspireren door het humanisme scoort ook het hoogst op veiligheid en sfeer. Een andere koploper op verschillende onderdelen is Hogeschool Artez in Zwolle. Deze hogeschool voor de kusten scoort het hoogst op de kwaliteit van de gegeven vakken en docenten en samen met Wageningen Universiteit op daten.



Naar Nyenrode voor reputatie en baankans, naar Rijksuniversiteit Groningen voor het verenigingsleven

Nyenrode kan volgens haar studenten buigen over de beste academische reputatie en biedt dus volgens hen de meeste kans op een baan. Ook hier zijn verrassend genoeg bekende universiteiten zoals Erasmus, VU en UvA niet in de top tien terug te vinden. Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen beoordelen de studenten- en studieverenigingen uit deze stad het best. Dit ondanks breed in de media uitgemeten incidenten rondom Groningse studentenverenigingen. Sowieso scoren grote universiteiten goed binnen deze categorie. TU Delft, Universiteit Twente en ook Wageningen Universiteit staan in de top vijf. Opvallend is dat ook binnen deze categorie universiteiten in grote steden als Amsterdam en Rotterdam minder goed scoren.



Naar Florida, Californië of Italië voor de beste universiteit

Wereldwijd zijn er meer dan 1.100 universiteiten en hogescholen gerankt. 6 universiteiten hebben de hoogst haalbare NPS-score. Dat zijn vijf Amerikaanse universiteiten waaronder Florida Gulf Coast University en Berkeley uit Californië. De best scorende universiteit dichter bij huis is de Universiteit van Pisa. Pedagogische Hogeschool De Kempel, de best scorende onderwijsinstelling van Nederland, neemt op de wereldwijde ranglijst plek 178 in en op de Europese lijst de 51ste plek.