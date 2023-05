 Gen-Z’ers en Millennials zouden van baan veranderen voor bedrijf dat beter aansluit bij waarden

Vacatures met waarden cultuur, flexibiliteit en welzijn worden drie keer zo vaak bekeken - Recent onderzoek van LinkedIn onthult een groeiende generatie van professionals die geen compromissen willen sluiten over de waarden die voor hen belangrijk zijn als het aankomt op de bedrijven waar zij willen werken. Bijna negen op de tien (87 procent) Gen Z'ers en millennials zijn zelfs bereid hun huidige baan op te zeggen om te werken bij een bedrijf dat beter aansluit bij hun waarden en levensstijl.



Uit het onderzoek blijkt dat, hoewel het salaris nog altijd de belangrijkste factor is, bedrijfswaarden voor veel mensen steeds belangrijker worden bij het zoeken naar een baan. Maar liefst 59 procent van de onderzochte professionals geeft aan niet bereid te zijn om te werken voor een bedrijf dat hun waarden niet deelt. Gen-Z en Millennials zijn de drijvende kracht achter deze verschuiving. Bovendien zegt 60 procent van de Gen-Zers en Millennials dat waarden een doorslaggevende factor zijn om op een bepaalde vacature te solliciteren.



Waarden in vacatures

Als gevolg van deze verschuiving vermelden steeds meer bedrijven waarden in hun vacatures, blijkt uit gegevens van LinkedIn. Het aantal vacatures voor starters waarin cultuur en waarden worden genoemd is de afgelopen twee jaar wereldwijd met 154 procent toegenomen. Het aantal vacatures waarin wordt verwezen naar het bewaken van een goede balans tussen werk en privéleven, is het sterkst gestegen met 65 procent. Vacatures waarin waarden als cultuur, flexibiliteit en welzijn worden genoemd, worden tegenwoordig bijna drie keer zo vaak bekeken en er wordt twee keer zo vaak op gesolliciteerd als twee jaar geleden.

Daarnaast zijn werkzoekenden niet bang om meer te weten te komen over een bedrijf voordat ze een aanbod accepteren. Professionals in Europa zeggen dat zij zich zelfverzekerd genoeg voelen om tijdens een sollicitatiegesprek kritische vragen te stellen over belangrijke onderwerpen als flexibiliteit omtrent werkuren (65 procent), zelfexpressie met inbegrip van kledingvoorschriften (58 procent), en religieuze zaken, bijvoorbeeld of het bedrijf een gebedsruimte heeft, en het beleid rond feestdagen zoals de Ramadan (47 procent).



'Denk vanuit de sollicitant'

Sollicitatie-expert en LinkedIn Top Voice Jesse Geul ziet dat bedrijven die zich bewust zijn van deze verschuiving een concurrentievoordeel hebben in het aantrekken en behouden van jong talent. "Sommige organisaties vinden nog steeds dat nieuwe generaties zich maar hebben aan te passen aan de geldende standaard. Daarom liggen er juist prachtige kansen voor organisaties die rekening houden met deze verschuiving qua eisen. Een open mind, inlevingsvermogen en een beetje creativiteit kan zomaar een nieuwe vijver aan sollicitanten vrijspelen. Denk vanuit de sollicitant in plaats vanuit de organisatie."