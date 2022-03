 Albert Heijn blijft favoriete werkgever onder bijbaners, ook andere supermarkten populair

Covid-jaar lijkt shift te veroorzaken in populariteit werkgevers - Supermarkten blijven razend populair als werkgever voor bijbaners. Net als in 2020 stonden ook in 2021 Albert Heijn en Jumbo respectievelijk op plek een en twee. Lidl maakt de top drie compleet. Dat blijkt uit onderzoek van Intelligence Group, waarvoor in totaal 4.141 scholieren en studenten zijn ondervraagd.



Claire Saes (Directeur HR bij Jumbo) reageert verheugd op het nieuws: "We zijn trots om te horen dat bijbaners Jumbo zo waarderen als werkgever. We vinden het belangrijk om al onze 100.000 collega’s een fijne werkplek te bieden en dat geldt zeker ook voor onze bijbaners. Zij spelen een belangrijke rol in het bieden van de leukste boodschap aan onze klanten. En het goede nieuws is dat we altijd op zoek zijn naar enthousiast talent!"

Op de drie supermarktketens na, zien we zeven organisaties die een jaar eerder niet in de top tien stonden. De Wereldwinkel is een opvallende binnenkomer op plek vier, met name omdat deze organisatie voornamelijk vrijwillige functies aanbiedt. De lijst wordt verder gekenmerkt door grote internationale organisaties, met retailers McDonald’s, Nike, Action, IKEA en Apple respectievelijk op plek vijf tot en met negen. De top tien wordt compleet gemaakt door Ajax, waar je als student onder meer aan de slag kunt als medewerker fancare, steward of horecamedewerker.



Er zijn in 2021 ook organisaties die aan populariteit hebben verloren onder bijbaners. Dit zijn vaak werkgevers die tijdens de lockdown meerdere malen (deels) moesten sluiten. De meest opvallende daler is HEMA. Waar deze winkelketen in het begin van de coronapandemie te vinden was op plek veertien , is deze een jaar later niet meer terug te vinden in de top 25.

Verder is het opvallend dat organisaties die zich focussen op (mentale)gezondheid veel aan populariteit hebben gewonnen. De GGZ en Bureau Jeugdzorg komen allebei de top 25 binnen op respectievelijk plek 21 en veertien. De GGD is een sterke concurrent voor de andere organisaties door flexibele werktijden en hoge uurtarieven. Eerder bleek ook dat veel jongeren solliciteren op een baan bij de GGD-teststraat. Echter, is deze werkgever niet terug te vinden in de top 25. "Ondanks dat de GGD vorig jaar heel veel jongeren aan een bijbaan heeft geholpen, lijkt het erop dat de jongeren het werk bij de GGD als tijdelijk en eindig categoriseren, en niet als een echte bijbaan," aldus Janine Bos, directeur Intelligence Group.

Tot slot, met maar liefst zeven organisaties zijn supermarktketens stevig vertegenwoordigd in de top 25. Daarnaast valt op dat maatschappelijke georiënteerde werkgevers zoals de Wereldwinkel en de GGZ aan populariteit hebben gewonnen onder bijbaners. Wilt u inzage in de volledige top 25 meest favoriete werkgevers onder bijbaners? Dan kunt u de lijst opvragen via info@intelligence-group.nl.