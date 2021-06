 Laatstejaarsstudenten zoeken zekerheid na een rumoerig jaar

Vaste baan extra belangrijk voor starters op de arbeidsmarkt - Voor veel studenten zit het schooljaar er bijna op. Wederom een jaar dat in het teken stond van corona; scholen en universiteiten moesten maandenlang noodgedwongen de deuren dicht houden, studenten liepen studievertraging op door het gebrek aan stageplekken en een groot deel van de studenten verloor ook nog zijn of haar bijbaan.



Uit onderzoek van Intelligence Group blijkt dat laatstejaarsstudenten voornamelijk op zoek zijn naar zekerheid in hun startbaan.



Hbo’ers en wo’ers gaan voor een traineeship, mbo’ers voor het zzp-schap

Opvallend is dat traineeships meer in trek zijn bij hbo en wo-studenten dan voor corona. In 2019 gaf veertien procent van de hbo’ers en wo’ers aan te gaan solliciteren op een traineeship, in 2021 is dit gestegen naar 23 procent. Deze functies worden de laatste jaren veelvuldig onder de aandacht gebracht door zowel werkgevers in de private sector als in de publieke sector. Dit gebeurt bijvoorbeeld op banenbeurzen die georganiseerd worden door universiteiten. Dit jaar is er ook een mooi online initiatief. Op 28 juni organiseert het platform Sollicitatiedokter een virtuele banenbeurs waar werkgevers en studenten met elkaar in contact kunnen komen.

Onder de mbo’ers heeft het zzp-schap de laatste jaren aan populariteit gewonnen. Het aantal laatstejaars mbo-studenten dat aangaf voor zichzelf te willen beginnen is ten opzichte van 2019 verdriedubbeld (dertien procent om vier procent). Daarnaast valt op dat zeven procent vrijwilligerswerk wil gaan doen (onder de hbo’ers en wo’ers is dit slechts een procent). Het maken van een (wereld)reis is daarentegen populairder onder wo’ers en hbo’ers dan onder mbo’ers (tien procent om dreie procent in 2021). Het opdoen van een buitenlandervaring na het afstuderen is de afgelopen jaren keer op keer meer in trek geweest onder hbo en wo-studenten dan onder mbo-studenten.



Solliciteren via apps en op zoek naar zekerheid

Intelligence Group heeft ook onderzocht welke oriëntatiekanalen studenten gebruiken als ze op zoek gaan naar een baan en over welke zaken ze onderhandelen. Onder andere social media, sollicitatieapps en zoekmachines hebben aan populariteit gewonnen als oriëntatiekanalen onder de laatstejaarsstudenten. Om deze doelgroep te werven is het voor werkgevers extra belangrijk om ervoor te zorgen dat vacatureteksten goed weergegeven worden via mobiele applicaties en dat er ook meteen een mogelijkheid is om te solliciteren via een app. Bovendien kan het gebruik van sociale media, zoals Whatsapp, ook de drempel verlagen voor jongeren om te solliciteren. In 2020 werd al geschreven over het feit dat jongeren bijvoorbeeld veel meer appjes versturen dan mails. Om de spanning rondom het sollicitatieproces te verminderen, kan het werken om een communicatievorm te kiezen die studenten erg aanspreekt.

Ten slotte is er gekeken naar de zaken waar laatstejaarsstudenten over willen onderhandelen wanneer zij een baan zoeken. Een goed salaris heeft de afgelopen jaren altijd met stip op één gestaan. Sinds corona is een goed salaris zelfs nog belangrijker geworden (52 procent in 2021 t.o.v. 47 procent in 2019). Daarnaast is voor mbo’ers een vast contract erg belangrijk, maar liefst 39 procent geeft aan hier over te willen onderhandelen, in 2019 was dit nog maar 26 procent. Deze groep lijkt de afgelopen jaren meer behoefte te hebben aan zekerheid. Voor hbo’ers en wo’ers zijn carrière en doorgroeimogelijkheden belangrijker geworden in de onderhandeling (37 procent in 2021 t.o.v 24 procent in 2019). Hieruit blijkt dat ook deze groep op zoek is naar een plek waar zij voor een langere periode kunnen blijven om zo zichzelf te ontwikkelen. De data laten zien dat voor deze generatie laatstejaarsstudenten na een rumoerige en onzekere coronatijd een vaste baan en een plek waar zij zichzelf kunnen ontplooien erg belangrijk zijn.