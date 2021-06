 Stages winnen aan effectiviteit als baanvindkanaal tijdens corona

Netwerken, vacaturesites en social media winnen verder aan belang - De effectiviteit van de baanvindkanalen van laatstejaarsstudenten (MBO, HBO, en WO) heeft tijdens corona een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Ondanks het tekort aan stageplekken, verdubbelde het aantal studenten dat van zijn/haar stage een baan maakte bijna tijdens corona.



Stagiaires waren meer dan daarvoor bereid om te blijven bij de werkgever waar ze stage liepen, vergeleken met voor corona. Tijdens corona verloren kanalen als Google, scholen, bedrijvensites, banenbeurzen, kranten en het binnenlopen bij bedrijven verder aan effectiviteit, terwijl de meest effectieve kanalen verder aan effectiviteit wonnen, zoals bekenden/netwerk, vacaturesites en social media. Dit blijkt uit analyses van Intelligence Group op basis van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek dat sinds 2002 per kwartaal 4.000 personen ondervraagt uit de Nederlandse beroepsbevolking.



Opvallende winnaars zijn stages en uitzendbureaus

Veel vaker dan voor de coronacrisis vinden studenten hun eerste baan via stages en uitzendbureaus tijdens de coronacrisis. Beide kanalen zijn bijzondere winnaars, aangezien er zeker in het begin van de coronacrisis een tekort was aan stageplekken en veel flexwerkers hun baan verloren. Al tijdens de crisis en zeker op dit moment zien we een enorme vraag naar starters, onder andere om de tekorten op de arbeidsmarkt in te vullen. De coronacrisis jaagt verder ook de verdere sering van het baanzoekgedrag van starters aan. Dit zien we door de groei van het belang van vacaturesites en social media en tegelijkertijd de afname van bijvoorbeeld banenbeurzen en de krant. Het meest effectieve kanaal, voor en tijdens de crisis, blijft het vinden van de eerste baan via het eigen netwerk.



Campus recruitmentactiviteiten minder succesvol doordat campus dicht is

Activiteiten direct op de campus, maar ook gerelateerd aan employer branding en campus recruitment, verliezen de afgelopen periode aan effectiviteit. Daarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld bedrijvensites, het binnenlopen bij bedrijven, bedrijfspresentaties, direct contact maken met recruiters, open sollicitaties en scholen en universiteiten. Deze, veelal indirecte, wervingskanalen hebben terrein verloren aan de directe wervingskanalen, zoals social media, vacaturesites en uitzendbureaus. "Binnen campus recruitment is er een versnelling gekomen in de digitalisering van wervingsactiviteiten, zoals business courses, masterclasses en landelijke banenbeurzen zoals de VirtueleBanenbeurs.nl. Corona zal vermoedelijk een nieuwe categorie aan de baanvindkanalen toevoegen waarbij offline en online activiteiten veel meer samen zullen komen," aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group. "Misschien is ook een wijze les om de constateringen uit de eerste maanden van de coronacrisis als het gaat om stages en uitzendbureaus, niet vijftien maanden later nog als de marktrealiteit te zien. De markt, zowel studenten als werkgevers, hebben elkaar heel snel opnieuw weten te vinden. De Nederlandse arbeidsmarkt en haar studenten zijn erg wendbaar gebleken, mede met dank aan de grote diversiteit aan banvindkanalen die er zijn"