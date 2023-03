 IT’er vindt opkomende technologieën vaak moeilijk te begrijpen

Spoedcursus AI staat hoog op het verlanglijstje - Maar liefst een derde van de IT’ers (31 procent) vindt opkomende technologieën vaak moeilijk te begrijpen. Dat blijkt uit onderzoek van NTT DATA onder 500 IT-professionals. Naast dat een opkomende technologie moeilijk te begrijpen kan zijn, hebben IT’ers ook niet altijd een goed beeld van wat een nieuwe technologie precies inhoudt.



De twee technologieën waar IT’ers het minst goed een voorstelling van kunnen maken, zijn low code (23 procent) en blockchain (22 procent).



Niet kunnen bijbenen

Het hoge tempo waarin nieuwe technologieën worden geïntroduceerd, is zelfs voor IT’ers niet altijd bij te houden. 41 procent heeft moeite met het bijblijven met alle opkomende technologieën. De helft van de IT’ers (51 procent) voelt zelfs druk om met de sector mee te gaan in het implementeren van deze nieuwe technologieën. Gelukkig lukt het een deel ook om die druk te weerstaan: 22 procent geeft aan dit niet te voelen.



Tijd voor bijscholing

Organisaties kunnen dus wel wat hulp gebruiken om opkomende technologieën beter te begrijpen. Zo vindt 52 procent dat hun organisatie een spoedcursus moet krijgen over Artificial Intelligence en Machine Learning. Bij een soortgelijk percentage (51 procent) is een spoedcursus over Intelligent Automation zeer welkom. Er zijn ook technologieën die minder populair zijn voor bijscholing. Slechts 29 procent heeft namelijk interesse in een spoedcursus over XR (bestaande uit VR en AR) en eenzelfde percentage voor 5G.

Edwin van den Thillart, Director of Enterprise Cloud Solutions bij NTT DATA: "Het kost simpelweg te veel tijd en geld om alle nieuwe technologieën in een organisatie te implementeren. Voordat de stap wordt gemaakt om een nieuwe technologie te implementeren, is het dus belangrijk om je erin te verdiepen en goed te beoordelen wat die technologie jouw organisatie kan opleveren. Ga niet zomaar mee met een hype. Zorg ervoor dat jouw medewerkers goed geïnformeerd zijn over de technologieën die geïmplementeerd worden. Op deze manier investeer je in het succes van je organisatie. Meer kennis levert een organisatie namelijk meer kansen, en dus meer winst, op."