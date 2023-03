 Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf voorop blijft lopen?

Bedrijfsleiders moeten de transformatie van hun bedrijven versnellen - Bedrijven worden geconfronteerd met een sterke cocktail van uitdagingen: van veranderend consumentengedrag en technologie-gedreven marktverstoringen tot de noodzaak om te verduurzamen. Bedrijfsleiders moeten de transformatie van hun bedrijven versnellen. Zo kunnen zij de toekomst van hun bedrijven op hun eigen voorwaarden bepalen.



Toekomstgerichte bedrijfsleiders moeten met de huidige onzekerheid een duidelijk pad uitstippelen en begrijpen hoe belangrijk het is om veerkracht op te bouwen en verandering tot stand te brengen via partnerschappen. Tijdens het MWC gaf Verizon bijvoorbeeld demo's van zijn Enterprise Intelligence-oplossingen en geavanceerde technologieën zoals Verizon 5G die organisaties in diverse sectoren vooruit helpen. Voor bedrijfsleiders zijn inzichten in deze ontwikkelingen slechts één stukje van de puzzel. Hoe zij kennis omzetten in actie is de sleutel om de ontwikkelingen voor te blijven.

Massimo Peselli, Senior Vice President en Chief Revenue Officer, Global Enterprise en Public Sector bij Verizon deelt hieronder vier trends waarop bedrijfsleiders absoluut moeten inspelen om voorop te blijven lopen.



Toenemende vraag naar connectiviteit

Naarmate technologie zich ontwikkelt, zal de verschuiving naar digitaal toenemen en de eisen van klanten veranderen. Bedrijven zoeken naar manieren om hun bereik wereldwijd uit te breiden, en centraal hierbij staat de behoefte aan betrouwbare, veilige connectiviteit. Sterke verbindingen zullen steeds belangrijker worden. Niet alleen op locatie of op afstand, maar ook via multi-cloud, SaaS en datacenters. Het naadloos en veilig verplaatsen van data en applicaties wordt een noodzaak voor alle bedrijven. Bedrijven zullen tijd en geld moeten investeren in hun netwerk en cybersecurity en een partner moeten vinden met wereldwijd bereik om een naadloze ervaring te creëren in meerdere regio's en technologieplatforms.



De opkomst van private 5G-netwerken

Bedrijven moeten nu meer aandacht gaan besteden aan een veilig, supersnel en low-latency 5G-netwerk. Dedicated servers en hoge-capaciteitsdekking kunnen bedrijven helpen te voldoen aan de groeiende eisen van automatisering en meer. Private 5G-netwerken zijn al lang geen nice-to-have meer, maar een noodzaak voor bedrijven. Het ter plaatse bewaren en verwerken van data, apparaten en middelen biedt grote voordelen bij het uitrollen van een veilig privénetwerk. Als bedrijfsleiders de mogelijkheden van private netwerken nu niet overwegen, is de kans groot dat ze achteropraken.



Meer flexibiliteit voor een succesvolle bedrijfsvoering

Voor de meeste bedrijven stond flexibiliteit altijd al op de planning, maar misschien niet bovenaan de lijst. De pandemie en de snelle in- en uitstroom van werknemers brachten flexibiliteit op de voorgrond. In 2023 zal de manier waarop we werken blijven evolueren, dus de tools, oplossingen en plannen om de ontwikkelingen voor te blijven zijn van vitaal belang voor succes op lange termijn. Volgens het 'Business, reimagined'-onderzoek van Verizon gaven bedrijfsleiders employee experience prioriteit. 70 procent zag een behoefte aan meer flexibiliteit en een tijdige reactie op nieuwe marktkansen. Om dit te bereiken moeten verschillende organisatieonderdelen nauwer samenwerken; 66 procent benadrukte de noodzaak om hiervoor nieuwe technologieën in te zetten.



Minder vertrouwen, meer zekerheid

Er zijn een paar constanten in het leven: de zon komt op in de ochtend en gaat onder in de avond, de tijd tikt door en cybercriminelen zullen manieren zoeken om de beveiligingsinfrastructuur te doorbreken en gevoelige informatie te stelen. CISO's en IT-leiders mogen hun aandacht niet afleiden van de bescherming van hun eigen data en die van klanten. Het menselijke element, dat wil zeggen een geval waarin menselijke interactie vereist is om de aanval te laten slagen, was in 2022 goed voor 82 procent van de incidenten, en identiteitsgegevens worden nu in verband gebracht met 45 procent van de inbreuken. Cybercriminelen zullen hun aanvallen blijven verdubbelen, dus bedrijven over de hele wereld moeten zich nog meer inzetten om zichzelf en hun klanten te beschermen.