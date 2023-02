 AI, cyberbeveiliging en superapps: de belangrijkste IT-thema's voor bedrijven in 2023

Insight's Trends Report fungeert als gids voor bedrijven en IT-beslissers - Insight Enterprises heeft zijn Trends Report uitgebracht. Hierin worden vijf technologietrends uiteengezet die volgens Insight-specialisten van invloed zullen zijn op de strategie van bedrijven in 2023. Het rapport belicht de thema's simplificatie, cyberbeveiliging, workforce-evolutie, automatisering en AI, en Superapps als trends die in 2023 cruciaal zullen zijn voor zakelijke en IT-beslissers.



Automatisering & AI

De recente opkomst van AI-gestuurde grote taalmodellen verandert de manier waarop we op het internet zoeken. AI-automatisering is een belangrijke trend die wordt benadrukt door specialisten van Insight, die kijken naar de impact die AI kan hebben op het dagelijks leven en op bedrijven. Daarnaast praten specialisten over het potentieel van automatisering om de gebruikerservaring te verbeteren en hoe bedrijven automatisering en menselijke mogelijkheden in evenwicht kunnen brengen. We bevinden ons in een nieuw tijdperk van data-interpretatie door middel van innovatieve automatisering. Insight kijkt naar hoe het moderne datawarehouse zich in 2023 zal ontwikkelen op het gebied van het afbreken van datasilo's, en belicht data-automatisering als belangrijk groeigebied voor 2023.



Cyberveiligheid

De complexiteit van cyberbeveiliging is een andere trend die voor 2023 wordt belicht. Insight-specialisten richten zich op de toekomstige dreigingen waarmee een bedrijf wordt geconfronteerd en bespreken de opkomst van zombie API's, supply chain security, ransomware as a service en hoe organisaties zich moeten en kunnen voorbereiden op deze toenemende dreigingen.



Superapps

Volgens specialisten van Insight zijn Superapps ook een belangrijke technologietrend om rekening mee te houden in 2023. Ze verbeteren de samenwerking en introduceren efficiency om de bedrijfsprestaties te verbeteren. Hoewel Superapps geen nieuw concept zijn, beschrijft het rapport hoe de komst van nieuwe technologieën zoals de metaverse de manier waarop Superapps er in de toekomst zouden kunnen uitzien, kan veranderen.



Simplificatie

Insight voorspelt simplificatie als een belangrijke technologische trend voor 2023, waarbij wordt gekeken naar het belang voor bedrijven om over functionele groepen heen te werken om duidelijkheid te krijgen over inventaris en kosten. In het rapport wordt specifiek ingegaan op IT-aanschaf, resourcing, data-sharing, networking en cyberbeveiliging en wordt gekeken hoe samenwerking op deze gebieden en tussen diensten kan leiden tot betere besluitvorming, governance en wendbaarheid.



De Workforce-evolutie

Deze trend gaat over het belang van digitalisering en investeringen in technologie voor het behouden en aantrekken van talent. Van de bring-your-own-device (BYOD) aanpak tot het herdefiniëren van de kantoorruimte, kijken specialisten van Insight naar de nieuwe manier waarop zakelijke leiders hun kantoorruimtes moeten evalueren om talent aan te trekken en concurrerend te blijven.



Klik hier voor meer informatie over het Insight Trends Report.