 Artificial Intelligence gaat zorgen voor verdwijnen van banen in de IT

IT-professionals zien Intelligent Automation als oplossing voor personeelstekort - Een kwart van de IT-professionals verwacht dat Artificial Intelligence (AI) ervoor gaat zorgen dat banen in de IT-sector gaan verdwijnen. Eén op de vijf (negentien procent) vreest hiervoor door de komst van Intelligent Automation. Dat blijkt uit onderzoek van NTT DATA onder 500 IT-professionals. Toch ziet men beide technologieën ook als oplossing voor de huidige personeelstekorten.



Bijna een derde van de IT-professionals (28 procent) geeft namelijk aan dat Intelligent Automation ervoor zorgt dat zijn organisatie hier beter mee kan omgaan. Ook AI (twintig procent) draagt hier een steentje aan bij.



Blijvend populair of eendagsvlieg?

In het verleden is gebleken dat niet alle nieuwe technologieën blijvend populair zijn. Momenteel is de meeste hoop op zakelijk vlak volgens IT-professionals gevestigd op AI (30 procent). Intelligent Automation (achttien procent) wordt daarna als meest veelbelovende technologie gezien. XR (bestaande uit VR en AR) wordt gezien als het minst veelbelovend (22 procent) op zakelijk gebied.

Ondanks de positieve blik op AI wat betreft zijn kansen, wordt er nog niet veel geld aan uitgegeven. Ruim een derde van de organisaties (37 procent) geeft minder dan tien procent van het IT-budget uit aan AI. Slechts een kleine groep (negen procent) geeft hier meer dan twintig procent aan uit. Verrassend genoeg gaat het grootste gedeelte van het IT-budget naar blockchain, wat door slechts negen procent van de IT-professionals als meest veelbelovende technologie wordt gezien. Het grootste percentage organisaties (dertien procent) besteden hier namelijk meer dan twintig procent van het IT-budget aan.



Ook veelbelovend voor ons privéleven

Deze nieuwe technologieën kunnen niet alleen op zakelijk vlak, maar ook in ons privéleven gebruikt worden. Ondanks de zakelijke populariteit van AI, geeft slechts elf procent aan dat zij voor AI de meeste potentie voor ons privéleven zien. Een kwart van de IT-professionals vindt Internet of Things op dit vlak het meest veelbelovend, gevolgd door 5G (achttien procent). Op zakelijk vlak scoort 5G minder hoog: slechts zeven procent vindt de technologie veelbelovend voor hun werk.

Aart-Jan Schouten, Telecom Lead Benelux at NTT DATA: "Wij mensen zijn gewoontedieren. We houden ons vast aan dat wat we kennen en nieuwe dingen vinden we in eerste instantie maar niets. Toch is het belangrijk dat je met jouw organisatie gaat onderzoeken welke nieuwe opkomende technologieën er allemaal zijn. Waar kun je ze voor gebruiken? En (hoe) kunnen ze jouw business verder helpen? Denk maar eens terug aan de tijd dat het internet nieuw was. Deze technologie is nu niet meer weg te denken uit ons leven en heeft ons heel veel opgeleverd. Wees dus niet bang voor de gevaren van nieuwe technologieën, maar kijk juist naar de kansen die ze te bieden hebben, bijvoorbeeld in de krappe arbeidsmarkt. Daarnaast creëren ze mogelijkheden in huidige banen, omdat gemakkelijke taken geautomatiseerd worden en IT-professionals de werkzaamheden verrichten waarmee zij het verschil kunnen maken. Technologie gaat ons juist helpen, ook op de arbeidsmarkt, en we hoeven niet bang te zijn dat de mens niet meer nodig is in de toekomst."