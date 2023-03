 Merken die te veel vertrouwen op third-party cookies laten geld liggen

Ook lopen ze gevaar op lange termijn - Drie jaar nadat Google aankondigde dat cookies van derden zouden worden afgeschaft, leven we nog steeds niet in een cookieloze wereld. Sterker nog: merken investeren volgens onderzoek van Adobe nog veel in deze strategie, waardoor ze geld mislopen en hiermee hun kansen op concurrentievoordeel in de toekomst schaden.



De belangrijkste bevindingen:

Merken blijven sterk vertrouwen op third-party cookies

In alle landen vertrouwt 73 procent van de marketing- en salesmanagers nog steeds sterk op cookies van derden. Hoewel de afschaffing in het verschiet ligt, besteedt 39 procent van de leiders ten minste de helft van hun marketingbudget aan op cookie-gebaseerde campagnes – en 58 procent is zelfs van plan de uitgaven voor cookie-afhankelijke campagnes dit jaar te verhogen. Bedrijven laten veel geld liggen

De meerderheid van de ondervraagden (80 procent) zegt dat ten minste 30 procent van hun totale potentiële markt zich bevindt in omgevingen waar third-party cookies niet werken, zoals social media-platforms en op Apple-apparaten. Naast de onmiddellijke gevolgen van het niet kunnen bereiken van 30 tot 50 procent van de potentiële klanten, zullen de gevolgen van deze beperking alleen maar groter worden, aangezien de cookieloze grens zich blijft uitbreiden. Het einde van third-party cookies benadeelt bedrijven die niet voorbereid zijn

Een te grote afhankelijkheid van third-party cookies staat op het punt zich tegen merken te keren – bijna driekwart van de ondervraagden verwacht dat het einde van deze cookies hun bedrijven zal benadelen. Gebruikers van third-party cookies denken dat ze geen keuze hebben

De helft van de ondervraagden die cookies gebruiken, geeft aan cookies te zien als een ‘noodzakelijk kwaad’, ook al beseffen velen dat te veel blijven vertrouwen op deze cookies uiteindelijk geen optie is. Terwijl meer dan een derde (37 procent) zegt niet over de middelen te beschikken om hun cookieloze strategie te ontwikkelen. Jamie Brighton, Director of Product Marketing EMEA bij Adobe: "Hoewel het niet verrassend is dat marketeers nog steeds op cookies vertrouwen, zijn de publieke opinie en de regelgeving veranderd. Consumenten zijn zich namelijk steeds meer bewust van de manier waarop bedrijven data verzamelen. Langzaam maar zeker leren bedrijven dat ze data moeten verzamelen en op een betrouwbare manier ervaringen moeten bieden om relaties met klanten op te bouwen. De trend is duidelijk: merken stappen over op platforms die niet afhankelijk zijn van third-party cookies, en wie deze trend negeert, laat geld liggen en brengt zijn bedrijf op langere termijn in gevaar."



