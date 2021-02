 Nog veel onduidelijkheid over cookiewet onder marketeers

Meer dan een derde niet op de hoogte van ‘quitclaims’ - Een groot deel van de Nederlandse marketeers is niet proactief bezig met wetgeving rondom privacy en veiligheid bij het inzetten van online video. En dat terwijl 40 procent van hen aangeeft door COVID-19 meer met video te werken dan voorheen.



Dat is één van de meest opvallende conclusies uit de Online Video Monitor 2020 (OVM), een jaarlijks onderzoek naar de inzet van online video dat wordt gehouden door MarketResponse, in opdracht van Quadia.

Sinds de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) in 2016 werd vastgesteld, is het naleven van privacyregels belangrijker dan ooit. De OVM schetst een beeld van marketeers die toegeven dat hun organisaties nog niet goed op de hoogte zijn van regels rondom privacy, veiligheid en online dataopslag, als het aankomt op gebruik van online video. Zo blijkt het naleven van de cookiewet nog lang niet altijd te gebeuren en is ook het nagaan van quitclaims niet vanzelfsprekend.



Cookiewet roept nog altijd vragen op

Een meerderheid van de marketeers (57 procent) zegt zich aan de cookiewetgeving te houden, die al veel langer dan de AVG van kracht is. Toch is er nog steeds onduidelijkheid over de wet die websites verplicht toestemming te vragen om onder andere ‘tracking’ cookies te mogen plaatsen. Google en Facebook gebruiken dit bijvoorbeeld voor het genereren van advertenties. 29 procent van de respondenten weet niet of zijn of haar organisatie aan de wet voldoet, terwijl dertien procent weet dat het (nog) niet zo is.



Quitclaims blijven onbehandeld

Voor de publicatie van video’s waarin figuranten misschien ongevraagd in beeld zijn, heb u mogelijk een quitclaim nodig. Dit is een schriftelijke toestemming van de figurant om herkenbaar in beeld te zijn. 30 procent van de marketeers zegt dat hun organisaties niet met deze quitclaims bezig zijn. In werkelijkheid ligt dit percentage waarschijnlijk veel hoger: nog eens 36 procent zegt namelijk simpelweg niet te weten of het op de agenda staat.



Minder opslag op eigen kanalen

Er vindt ook een verschuiving plaats in de opslag van videoproducties. Video’s opslaan op een eigen platform wordt nog steeds het vaakst genoemd (55 procent). In 2019 sloeg 65 procent van de marketeers zijn video’s op een eigen platform op. In 2020 is dat nog maar 55 procent, waarbij YouTube (51 procent), online video platform (clouddiensten, 32 procent) en Vimeo (achttien procent) allemaal groeiden in gebruik. Een mogelijke reden daarvoor is dat mensen door de pandemie meer thuiswerken. Veel opslag verplaatste daardoor naar externe platforms en de cloud, omdat die vaak beter beveiligd zijn dan een thuiswerkplek, en bovendien niet gelimiteerd zijn in opslag (zoals een harde schijf wel is).

Frank Schröder, Manager Marketing & Communicatie bij Quadia: "U ziet in de OVM dat marketeers de waarde van online video goed kennen. Zo zeggen zij dat video het communicatiemiddel van de toekomst is voor hun bedrijf en dat ze video veel vaker inzetten voor onder andere webinars en e-learning. Met een groeiende inzet van online video wordt ook het privacy-aspect natuurlijk nog belangrijker. Het is opvallend dat zoveel marketeers nog niet helemaal op de hoogte lijken van de geldende wetgeving, zoals u ziet in de cijfers over cookies en quitclaims. Het zou zonde zijn als organisaties door gebrek aan kennis terughoudend worden met het gebruik van online video of zelfs boetes krijgen omdat ze niet alles op orde hebben. Het is nu dus echt tijd om u hier goed in te verdiepen."