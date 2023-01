 Tweedehands in trek: ruim een op de tien overweegt elektrische occasion te kopen

SEPP-subsidie beschikbaar, extra budget voor aanschaf elektrische occasions - Tweedehands is het nieuwe nieuw! Tenminste, als het gaat om de aanschaf van een elektrische auto. Van de Nederlanders die openstaan voor het aanschaffen van een elektrische auto, is het grootste deel op zoek naar een tweedehands voertuig. Dat blijkt uit onderzoek* van AutoScout24, het Europese online autoplatform voor nieuwe en tweedehandsauto’s.



Ruim een op de tien Nederlanders (dertien procent) geeft aan dat zij een tweedehands elektrische auto willen kopen. Ter vergelijking: vijf procent wil een nieuwe elektrische auto aanschaffen, en slechts vier procent zegt een elektrische auto te willen leasen. Bij het aanschaffen van een elektrische auto letten Nederlanders vooral op het rijbereik (70 procent) en het beschikbare aanbod (66 procent), blijkt uit hetzelfde onderzoek. Ook de laadsnelheid is belangrijk voor 62 procent van de Nederlanders. Opvallend is dat het merk (50 procent) een iets minder bepalende factor is bij het aanschaffen van een elektrische auto, net als de levertijd (39 procent)**.

Dorianne Richelle, Country Manager bij AutoScout24 zegt: "We zien in het zoekgedrag op ons platform dat de elektrische tweedehandsauto enorm in trek is. Vooral op de Tesla Model S en Model 3 wordt veel gezocht. Het is niet gek dat de tweedehands elektrische auto’s zo’n vlucht nemen. Ook automobilisten zijn zich steeds bewuster van de impact van rijden op het klimaat. Daarnaast vraagt een elektrische auto vaak minder om onderhoud. En ook de SEPP-subsidie die weer beschikbaar komt, stimuleert automobilisten om over te stappen op elektrisch. Met de lange levertijd van nieuwe elektrische auto's zien steeds meer mensen een elektrische occasion als een serieuze optie."



€2.000 korting

Voor de mensen die een elektrische auto willen kopen, stelt de overheid ook dit jaar weer subsidie beschikbaar, de zogeheten SEPP-subsidie. Die kwam per 10 januari 2023 beschikbaar, kopers van een elektrische auto kunnen zo een paar duizend euro besparen bij de aanschaf van een elektrische auto.

Dit jaar wordt er een groter deel van de totale subsidiepot gereserveerd voor het kopen van tweedehandsauto’s. Het gaat om een totaalbedrag van €32,4 miljoen euro. Dat is zo'n 60 procent meer dan vorig jaar. Kopers van een elektrische occasion kunnen €2.000 subsidie krijgen. Maar let op: alleen tweedehands elektrische auto's met een oorspronkelijke cataloguswaarde van €12.000 tot €45.000 komen voor de regeling in aanmerking.



Beter voor het milieu

Deze financiële prikkel is van belang bij de overweging om wel of geen elektrische auto te kopen. Voor 25 procent van de Nederlanders is het bestaan van subsidies een van de redenen om een elektrische auto aan te schaffen. Hieronder volgt de top vier van redenen die Nederlanders noemen om een elektrische auto aan te schaffen:

1. Elektrische auto’s zijn beter voor het milieu (40,6 procent)**

2. Elektrische auto’s hebben minder onderhoud nodig (26,5 procent)**

3. Bij de aanschaf van een elektrische auto kan ik subsidie krijgen (25,0 procent)**

4. Fluctuerende brandstofprijzen (19,6 procent)**



*Onderzoek uitgevoerd door Multiscope in opdracht van AutoScout24 in december 2022 onder 1.830 respondenten in Nederland.

**In deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, waardoor het totaal hoger is dan 100 procent.