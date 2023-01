 In 2023 drukt de elektrische auto-economie het ‘gas’pedaal in

Vijf ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden - Range anxiety onder Nederlanders daalt sneller dan verwacht. De term staat voor de angst dat je bestemming niet wordt gehaald omdat het rijbereik van de elektrische auto niet groot genoeg is. Deze daling komt onder andere door de snelle ontwikkelingen van de batterijen in elektrische voertuigen, en de invoering van bestemmingsladen met AC- en DC-laadpunten langs de grote wegen.



De belangrijkste uitdaging voor 2023 is de economie. Hierbij gaat het om zowel de kosten als het in staat zijn om te betalen voor elektrisch opladen. Cecilia Routledge, Global Director Energy & Facilities bij CTEK, geeft vijf ontwikkelingen om het komende jaar in de gaten te houden.



Elektrische auto blijft economisch voordelig

Ondanks de torenhoge elektriciteitsprijzen en zorgen over de winterse temperaturen, is rijden met een elektrische auto nog steeds economisch voordelig. Hoewel de aanschaf van een elektrische auto vaak duurder is dan een benzineauto, ben je als elektrische bestuurder maandelijks wel voordeliger uit dan met een auto op benzine of diesel. Uit berekeningen van de ANWB blijkt dat elektrisch rijden in 2023 nóg voordeliger is als je ook gebruik maakt van de aanschafsubsidie.



Spotprijzen voor elektriciteit, zelfs tijdens het opladen

Het wordt ook wel ‘spot pricing’ genoemd, hiermee betaalt de consument de elektriciteitsprijs dat op dat moment is bepaald door de markt. Hierdoor kan je slimme laadtechnologie thuis zo instellen dat de auto oplaadt wanneer de elektriciteitsprijs op de gewenste prijs staat staat. Zo betaal je alleen de elektriciteitsprijs die jou het beste uitkomt. Bij een slimme lader kan je instellen dat je auto oplaadt tussen 0.00 en 5.00 uur ’s nachts, wanneer de prijzen het laagst zijn.



Wachten op e-roaming

Naast mobiele roaming, waarbij automatisch verbinding wordt gemaakt met het netwerk van een buitenlandse mobiele provider, komt er nu ook e-roaming voor het opladen van elektrische auto’s. In oktober 2022 is de EU-richtlijn betreffende infrastructuur voor alternatieve brandstoffen aangenomen, en deze is naar verwachting in 2027 volledig uitgevoerd. Volgens deze richtlijn kunnen elektrische bestuurders zelf kiezen met welke app ze willen stoppen, opladen en betalen bij ieder laadstation in Europa. De volgende stap ligt bij de Europese laadbedrijven. Met het Open ChargePoint Interface (OCPI)-protocol is de communicatie tussen de hardware bij laadstations en de roaming software al mogelijk. In Nederland lopen we hier voorop in.

Niet alleen wordt het voor consumenten makkelijker om onderweg op te laden, e-roaming biedt ook de mogelijkheid om prijzen te harmoniseren. Zo kunnen laadbedrijven niet meer in rekening brengen dan het abonnement dat iemand thuis heeft.



Fintech voor elektrisch opladen

Hoe meer laadaanbieders er zijn, hoe meer verschillende laadpassen, apps, en tags hierbij komen kijken. Welke financiële bedrijven gaan helpen om de betalingen van deze verschillende services te beheren? Hoe makkelijker het is om de service te gebruiken, hoe groter de kans dat meer klanten het willen gebruiken. Fintech-platformen spelen een belangrijke rol in de integratie van betaaloplossingen. Zij zorgen ervoor dat iedereen, ongeacht het automerk, de kabel kan inpluggen en dat de auto zich automatisch identificeert bij de lader. Hierdoor worden de oplaadkosten direct van de creditcard afgeschreven. Deze technologie kan het laden van je elektrische auto fundamenteel veranderen.



Tot slot, goedkopere elektrische auto’s?

Voor veel mensen zijn de aanschafkosten van een elektrische auto nog een grote belemmering. Uit onderzoek is gebleken dat bestuurders die nog nooit eerder een plug-in voertuig hebben gehad niet meer dan €22.890 willen betalen. De relatief hoge aanschafkosten blijven een obstakel voor de vele geïnteresseerde bestuurders. Wellicht dat de stijging in private lease mogelijkheden voor elektrische auto’s een teken van verandering is.