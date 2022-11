Nederlanders kiezen steeds vaker voor duurzaam vervoer

In eigen land stijgt elektrisch rijden met 85 procent en ov met 54 procent - Steeds meer Nederlanders kiezen voor een duurzamere manier van reizen. Zo steeg het aantal transacties bij laadpalen voor elektrische auto’s in Nederland in het derde kwartaal met 85 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Ook het gebruik van deelfietsen en -scooters (+42 procent) en het ov – zoals bus, trein en metro - is in het derde kwartaal sterk gestegen (+54 procent).



Het is daarbij opvallend dat het aantal transacties voor reguliere brandstof - hoewel er weer veel vaker op kantoor wordt gewerkt en het woon-werkverkeer daardoor toeneemt - juist fors is gedaald: -zeven procent. Dit en meer blijkt uit de nieuwste editie van ICS Creditcard Facts*, waarin de creditcardbestedingen van Nederlanders in het derde kwartaal van 2022 in diverse categorieën worden geanalyseerd.

In een tijd van sterk gestegen energieprijzen en hoge inflatie lijken meer Nederlanders een bewuste keuze te maken voor duurzamere vormen van vervoer. "Uit onze data blijkt dat Nederlanders hun creditcard steeds vaker gebruiken voor het opladen van een elektrische auto en voor het reizen met het openbaar en deelvervoer. Dit onderstreept dat steeds meer Nederlanders het belangrijk vinden gebruik te maken van minder vervuilende vormen van vervoer. Dit gaat bovendien ten koste van andere manieren van reizen, zoals de benzineauto," vertelt David Compier, commercieel directeur van ICS. "Ook werkgevers kunnen CO2-reductie in het eigen bedrijf bevorderen door duurzame mobiliteit van werknemers te stimuleren en faciliteren. Zo kan een zakelijke creditcard eenvoudig worden gebruikt bij het opladen van elektrisch (deel)vervoer en kan in grote delen van Nederland al met een creditcard (OVpay) in- en uitgecheckt worden in het ov."



Nederlanders kiezen óók over de landsgrenzen voor duurzaam

Mede dankzij een groter elektrisch wagenpark en een substantiële stijging van het aantal laadstations, is de toenemende voorkeur voor duurzaam reizen ook buiten de eigen landsgrenzen zichtbaar. Uit de data van ICS blijkt dat óók in het buitenland steeds meer Nederlandse reizigers gebruikmaken van elektrische auto’s en het ov. Zo steeg het aantal creditcardtransacties bij buitenlandse laadstations in het derde kwartaal - in vergelijking met 2021 met 116 procent. Nederlanders reisden niet alleen met een elektrische auto af naar buurlanden Duitsland en België, maar ook in Frankrijk, Italië, Zwitserland en Spanje is een duidelijke toename zichtbaar bij de laadstations. Ten opzichte van de periode vóór corona werden laadstations in het buitenland zelfs dertien keer vaker gebruikt door Nederlanders. Het reizen met bus, trein, metro of boot steeg in het buitenland in het derde kwartaal met 77 procent.



Vakanties buiten Europa weer volop in trek

In het derde kwartaal gingen Nederlanders überhaupt weer veel vaker op vakantie (+twintig procent) dan in dezelfde periode een jaar geleden. Het aantal geboekte vluchten binnen Europa steeg, mede onder invloed van vakantievierende Nederlanders, met een vijfde. Ook bestemmingen buiten Europa zijn weer vaker bezocht, waarschijnlijk als gevolg van minder strikte coronamaatregelen. Dit is tevens zichtbaar in de sterke stijging van het aantal boekingen bij reiswebsites en reisbureaus (+46 procent), waar met name verre reizen naar Oceanië, Afrika, Amerika en Azië gretig aftrek vinden. De snelst groeiende reisbestemming van Nederlanders is Vietnam, gevolgd door Indonesië en Maleisië. Cruisereizen - die als gevolg van de pandemie flink werden getroffen - zijn eveneens weer in trek (+93 procent).



Nederlanders houden hand op de knip in retail

In de retailsector en e-commerce is het aantal aankopen met een creditcard ook gestegen ten opzichte van vorig jaar (+dertien procent). Ondanks de forse inflatie steeg de gemiddelde orderwaarde echter met slechts vier procent. Het lijkt er daarom op dat meer Nederlanders vanwege de dalende koopkracht kiezen voor relatief goedkope producten en diensten. Zo is de grootste stijging in online aankopen te zien in de categorie ‘Veiling & Tweedehandssites’ (+22 procent). Bij fysieke winkels laten vooral tuincentra (-zestien procent), doe-het-zelfwinkels (-twaalf procent) en meubelzaken (-twaalf procent) een opvallende daling zien.