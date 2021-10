 Opladen elektrische voertuigen gebeurt steeds meer op het werk

De installatie van betrouwbare EV-laadstations wordt steeds belangrijker voor bedrijven - CTEK voorspelt een aanzienlijke groei in het laden van elektrische voertuigen (EV’s) op bestemmingen zoals kantoren en andere werkplekken. Deze trend naar laden op de plaats van bestemming wordt ondersteund door een recent YouGov/CTEK onderzoek waaruit blijkt dat ruim een vijfde (22 procent) van de Nederlandse EV-rijders zijn auto laadt op het werk.



Tegenwoordig vertrouwen automobilisten steeds vaker op elektrische voertuigen (EV’s). Hierdoor wordt de beschikbaarheid van betrouwbare laadpalen op (eind)bestemmingen steeds belangrijker. Automobilisten verwachten namelijk dat ze op hun bestemming de mogelijkheid hebben om hun EV op te laden, en voor veel Nederlanders is hun werk een plek waar ze dagelijks vele uren doorbrengen. Dit is geen nieuw fenomeen: in de tijd dat paarden en koetsen ons (duurzame) vervoersmiddel waren, lieten mensen ook hun paarden ‘bijtanken’ (met voer, water en rust) terwijl ze op het werk waren of een klant bezochten, om daarna weer fris verder te gaan.



Betrouwbare laadstations

Cecilia Routledge, Global Head of E-Mobility bij CTEK, licht toe: "De installatie van betrouwbare EV-laadstations wordt steeds belangrijker voor bedrijven die willen voldoen aan de behoeften van hun personeel en klanten. Zij willen de mogelijkheid hebben om hun voertuigen ter plekke te kunnen parkeren én opladen. Daarnaast is er ook nog een andere reden voor bedrijven om te investeren in laadvoorzieningen en dat is duurzaamheid. Met deze investering kunnen ze hun duurzaamheidsdoelstellingen halen, en zo bijdragen aan een schonere, groenere toekomst."

Voor bestemmingsladers waar bestuurders enkele uren of ’s nachts geparkeerd staan, zijn dure DC-snelladers (gelijkstroom) zelden nodig. Over het algemeen zijn AC-laders (wisselstroom) die met verschillende snelheden opladen meer dan voldoende.

"Mensen verwachten nu dat als ze onderweg zijn of op hun eindbestemming aankomen ze gemakkelijk een lader kunnen vinden en kunnen inpluggen," geeft Routledge aan. "Nu de Nederlandse regering benzine- en dieselvoertuigen tegen 2030 wil uitfaseren, ligt de toekomst van duurzaam transport in oplaadbare voertuigen."