 Tekort aan kennis en bereidheid medewerkers vormen hindernis in datagedreven werken

Verantwoordelijkheden medewerkers met betrekking tot datagedreven werken zijn niet helder - Beperkte kennis van medewerkers wordt door IT-beslissers het vaakst bestempeld als de grootste uitdaging voor datagedreven werken (60 procent). In de top drie worden ook het vrijmaken van budget en een gebrek aan veranderbereidheid van medewerkers genoemd. Dit blijkt uit onderzoek van Conclusion, multidisciplinaire onder 596 IT-beslissers uit het Nederlandse bedrijfsleven.



Organisaties erkennen het belang van datagedreven werken (66 procent), maar het gebrek aan kennis van medewerkers vormt in de adoptie een uitdaging. Ruim 55 procent van de IT-beslissers geeft aan dat zijn/haar organisatie voldoende investeert in het ontwikkelen van nieuwe datagedreven vaardigheden. Een mogelijke oorzaak voor de achterblijvende bereidheid van medewerkers is onduidelijkheid binnen de organisatie. Een op de vijf IT-beslissers geeft aan dat het voor medewerkers niet duidelijk is wat hun verantwoordelijkheden zijn omtrent datagedreven werken.

Larissa Molthoff – van Keulen, Organisatieontwikkelingsconsultant bij Hot ITem, onderdeel van Conclusion: "In de praktijk zien we dat er procesmatig en systematisch nog stappen te zetten zijn in veel organisaties. Niet alleen medewerkers, maar ook bestuurders zijn zich lang niet altijd bewust van de noodzaak voor verandering. Het is daarom van belang dat zowel medewerkers als bestuurders het voordeel zien van datagedreven werken én weten wat hun rol hierin is, waardoor ze intrinsiek gemotiveerd raken. Op die manier zorg je dat de nieuwe werkvorm breed gedragen wordt binnen de organisatie. Vervolgens is het zaak dat het trainen van de juiste vaardigheden en kennis, zoals kennis van databases, API’s en statistiek, gestimuleerd wordt. Voorwaarde voor succes is dat er voldoende ruimte is voor de toepassing van die kennis, zodat het wordt ingebed in de werkzaamheden, én dat erop gestuurd wordt."



