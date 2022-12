 Vijf technologie- en datatrends voor 2023

Welke trends zijn bepalend voor volgend jaar? - In het zettabyte-tijdperk vormen de verwerking en de opslag van de stroom aan data en de toenemende vraag naar energie grote uitdagingen voor bedrijven – zowel vanuit technologisch als ecologisch oogpunt. Vooruitkijkend naar 2023 heeft Western Digital vijf trends geïdentificeerd die bepalend zijn voor komend jaar.



1. Energiezuinige opslag

De hoeveelheid data en het gebruik van moderne technologieën zoals AI nemen continu toe. Dit verhoogt ook het stroomverbruik in datacenters. "Opslagoplossingen zijn een belangrijk energieaspect in het datacenter. Moderne technologieën die tegelijkertijd kostenefficiënt en energiezuinig zijn, zullen daarom in trek zijn. Helium harde schijven zijn een voorbeeld," zegt Manfred Berger, Senior Manager Business Development bij Western Digital.

Helium HDD’s verbruiken minder energie om de schijven in de drive te laten draaien. Er kunnen dunnere en dus meer schijven in de behuizing geplaatst worden, waardoor hogere capaciteiten beschikbaar zijn bij dezelfde vormfactor. Bovendien hebben helium HDD's minder koeling nodig, wat de energiekosten in het datacenter verlaagt.



2. De metaverse en de digitale tweeling

De metaverse overbrugt de kloof tussen de echte en de virtuele wereld en ontmoet het komende jaar een andere sleuteltechnologie: de digitale tweeling. Dit kan worden gebruikt om uitgebreide digitale modellen te maken van alles wat fysiek of logisch is - van eenvoudige bronnen en producten tot complexe omgevingen zoals elektriciteitsnetten, magazijnen of fabrieken.

Berger: "Dankzij data van IoT-sensoren wordt het mogelijk om steeds realistischere digital twins te creëren, bijvoorbeeld van een fabriek. Bedrijven kunnen zich vervolgens onderdompelen in deze omgeving met behulp van metaverse technologieën zoals virtual reality (VR) headsets. Dit leidt tot een beter begrip en diepere kennis van daadwerkelijke productieprocessen zonder dat men er rechtstreeks toegang toe hoeft te hebben. Zo kan bijvoorbeeld productontwikkeling of design verbeterd worden."



3. Langdurige archivering van data

"Met de gestage groei van data wordt cold storage steeds belangrijker. Cold storage is het langdurig archiveren van gegevens die niet direct actief worden gebruikt en alleen worden teruggehaald wanneer dat nodig is. Dit omvat bijvoorbeeld ongestructureerde informatie zoals videobewakingsopnamen, sensorgegevens of afbeeldingen, die een groot potentieel bieden voor toekomstige AI- of analysetoepassingen. Koude opslag is een goedkope en steeds vaker voorkomende methode voor gegevensopslag. In 2025 zou ongeveer 80 procent van alle digitale gegevens in archieven kunnen worden opgeslagen," aldus Berger.



4. DNA-opslag

Voor archivering over een lange periode van 100 jaar of meer zijn nieuwe oplossingen en innovaties nodig. Vooral DNA-opslag, het opslaan van digitale gegevens op basis van de moleculaire structuur van DNA, is kansrijk. Wat klinkt als sciencefiction, wordt nu haalbaar en kan de toekomst van gegevensopslag aanzienlijk beïnvloeden, stelt Berger: "DNA-moleculen als dragers van opslaggegevens hebben verschillende voordelen, waaronder een zeer hoge opslagdichtheid en lage onderhoudskosten. Momenteel bevindt de technologie zich nog in de ontwikkelingsfase. Grote vooruitgang in genetische manipulatie en sequencing in de afgelopen jaren, evenals dalende kosten voor DNA-synthese, zouden echter binnenkort de weg voor DNA-opslag vrij kunnen maken."



5. Intelligente opslagstrategie

Gegevensopslag wordt steeds meer een bedrijfskritische uitdaging voor bedrijven. Een van de redenen is de onstuitbare data-explosie. Bovendien genereren technologieën zoals IoT, 5G en AI niet alleen gegevens in het datacenter, maar ook aan de netwerkrand of op de eindapparaten zelf. Een cruciale succesfactor voor bedrijven is het ontwikkelen van intelligentere opslagstrategieën om zo hun architectuur voor gegevensopslag af te stemmen op de toekomstige behoeften.

"Het maakt niet uit hoe snel deze trends zich volgend jaar voortzetten, een toekomstbestendige data-infrastructuur is de belangrijkste stap om een datagestuurde organisatie te worden en het volledige potentieel van data te ontsluiten. Als we naar 2023 kijken, moeten bedrijven data centraal stellen in hun strategische visie en bedrijfsactiviteiten, ongeacht waar ze zich bevinden," sluit Berger af.