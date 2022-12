 De finance professional die zijn transformatie slim organiseert heeft de toekomst

Toekomst: van blauw naar kleur - De rol van de finance professional is sterk in beweging. Dat blijkt uit een groot onderzoek van FinanceFactor en ZiPconomy onder hoog opgeleide finance professionals. De respondenten, overwegend CFO’s (27 procent) en controllers (45 procent), zien digitalisering als een van de sterkst groeiende ontwikkelingen. Dat vraagt vaardigheden om data in de breedte van de business te interpreteren.



Hierdoor verandert hun rol structureel van ‘blauwe’ controller naar tactisch en strategisch partner in business. Een brede organisatieblik verkrijgen betekent volgens Albert Allmers, directeur van FinanceFactor, niet per definitie dat de finance professional zélf soft skills moet ontwikkelen die minder bij zijn natuurlijke DNA passen. Slim organiseren is het antwoord.

Finance professionals zijn overwegend positief over hun toekomst. In de top drie van de trends en ontwikkelingen noemen zij digitalisering op één, gevolgd door integratie van IT en verduurzaming op de tweede en derde plek. Zij zien hun rol als gevolg daarvan veranderen van sec control naar een brede interpretatie van cijfers voor besturing van de business. Deze transformatie zien zij met vertrouwen tegemoet.



Toekomst: van blauw naar kleur

Kijkend naar de toekomst heeft de data-analyticus in combinatie met control & advies de toekomst. Accounting zal meer verdwijnen. De groeipotentie zit in de behoefte aan strategische advisering en het vergroten van de actieradius van de finance professional. Dat vraagt andere competenties. De financieel expert zal vaardigheden moeten meebrengen om data in de breedte van de business te interpreteren. Dan verandert de ‘blauwe’ controller naar tactisch en strategisch partner in business.

De wijze waarop zij aan persoonlijke ontwikkeling werken is overwegend pragmatisch. De finance professional zoekt het voornamelijk in het bijwonen van workshops, lezingen en masterclasses. Ook het volgen van algemene media (zoals het journaal, het Financieele Dagblad, nieuwsradio) is een pragmatische tweede manier.



Slim organiseren

Dat zij nog vooral conventioneel naar hun persoonlijke ontwikkeling kijken, lijkt opvallend maar is logischer als men het DNA en waardenprofiel van de finance professional bekijkt, meent Albert Allmers, directeur en initiatiefnemer van FinanceFactor in zijn reflectie op de resultaten van het onderzoek. "Financials zijn heel rationeel en vooral bezig met waar zij goed in zijn. De aard van hun werk vraagt ook om analyse en ratio. Beheersing van die vaardigheden staat vrijwel garant voor succes en de neiging om minder introspectief te zijn ligt op de loer. Het is mijn overtuiging dat als zij bewuster zijn van hun onderliggende waarden, zij de transformatie kunnen maken van de ‘blauwe’ rationele financial naar een kleurrijker professional."

Zijn advies aan de finance professional is: "De transformatie kan je wel maken, maar niet alleen. Organiseer een team om je heen waarin de juiste persoon op de juiste plek zit." Een brede organisatieblik verkrijgen betekent volgens Allmers niet per definitie dat de finance professional zélf soft skills moet ontwikkelen die minder bij zijn natuurlijke DNA passen. Het is de finance professional die zich bewust is van zijn eigen blind spot en actief op zoek gaat naar aanvulling van anderen daarop, die succesvol is. Met andere woorden: de finance professional die zijn transformatie slim organiseert heeft de toekomst.



Arbeidsmarkt en -mobiliteit

De finance professional wordt niet primair gedreven door beloning. Terwijl een trend waarneembaar is dat meer professionals zich verzelfstandigen vanwege veronderstelde hoge beloning en toenemende druk op de arbeidsmarkt. Daarom is ingezoomd op de interim-markt.

Het gemiddeld uurtarief van 110 euro voor de finance professional is lager dan het gemiddelde voor alle interim-managers. Dat lag volgens eerder onderzoek op gemiddeld 128 euro. De gemiddelde opdrachtduur bedraagt 13,8 maanden, hoger dan het gemiddelde van alle interim-managers. Dat was in 2021 gemiddeld elf maanden (bron: onderzoek Raad voor Interim Management in 2021 onder interim-management bemiddelingsbureaus).

De schaarste op de arbeidsmarkt leidt tot kansen: 32 procent wisselt van baan en 21 procent verzelfstandigt zich of overweegt dat te doen. De finance professional is echter behoudend in de afweging om over te stappen naar een andere positie: 75 procent van hen kiest namelijk een functie passend bij kennis en kunde.