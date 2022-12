 5G is de motor achter de (digitale) transformatie van onze maatschappij

5G: een game-changer voor technologische ontwikkeling - Al enige tijd is de vijfde generatie telecommunicatiedata – ofwel 5G – een van de meest cruciale bouwstenen om onze digitale economie en connected transformatie vooruit te helpen. Met de veel robuustere draadloze infrastructuur verbinden we clouds met edges en vele devices met mensen over de hele wereld. Bovendien kunnen we, in vergelijking met 4G, minder energie gebruiken om dit alles van stroom te voorzien.



Dat schrijft Kenny Pool, Advisory Digital Transformation Engineer bij Dell Technologies. Pool: "Ondanks de aantrekkelijke belofte van 5G hebben we nog geen uitrol op grote schaal gezien – 40 procent van de wereldwijde netwerken die in 2024 toegankelijk moeten zijn voor 5G, vertegenwoordigt nu slechts 25 procent van het wereldwijde mobiele verkeer. In Latijns-Amerika zal de 5G-connectiviteit bijvoorbeeld naar verwachting toenemen van 0,3 miljoen gebruikers in 2020 tot maar liefst 61,9 miljoen in 2025. In dezelfde regio wordt tegen 2035 tot $3,3 biljoen aan extra economische en sociale waarde verwacht.

Als we de kansen kunnen benutten en succesvol zijn in het huidige en toekomstige digitale tijdperk, dan zal 5G een duurzame transitie stimuleren, essentieel economisch herstel en de economie van de toekomst ondersteunen."



Een game-changer voor technologische ontwikkeling

Pool: "De vraag naar meer connectiviteit vereist ook meer zogenaamde ‘data transfer power’. Om aan deze vraag te voldoen biedt 5G ultrasnelle verbindingssnelheden en gigantische bandbreedte om de efficiëntie en het innovatiepotentieel van bedrijven te stimuleren.

Alle futuristische technologieën waar we al lang over horen, maken steeds meer echte impact. Technologieën die veel data gebruiken – zoals kunstmatige intelligentie (AI), Internet of Things (IoT) en Extended Reality (XR) – zullen net zoveel voordeel hebben als high-precision tools zoals chirurgie op afstand en zelfrijdende auto’s, die afhankelijk zijn van extreem lage latency-standaarden.

De volledige uitrol van 5G betekent dat consumenten gebruik kunnen maken van een grote hoeveelheid verschillende slimme apparaten in huis, zoals daken die stormschade detecteren en vuilnisbakken die aangeven dat ze geleegd moeten worden. In de publieke ruimte kunnen we meldingen krijgen over vrije parkeerplekken of een waarschuwing over de luchtkwaliteit. Precisielandbouw kan de landbouw en voedselproductie helpen efficiënter te werken dankzij realtime, high speed communicatie tussen sensoren en apparaten – wat zowel de business als de customer experience zal verbeteren en meer keuze biedt.

5G zal meer doen dan alleen het upgraden van ecosystemen voor draadloze communicatie. Het zal wereldwijde innovatie een boost geven door verbinding te maken met andere technologieën zoals edge computing. Samen zullen verschillende, maar verbonden systemen ervoor zorgen dat enorme hoeveelheden data draadloos en in realtime verwerkt kunnen worden – overal ter wereld.



Een duurzame transitie stimuleren

Pool: "Misschien nog wel belangrijker is de rol van 5G om digitale transformatie op een duurzame manier te bewerkstelligen, om zo de wereldwijde uitstoot tot 15 procent te verminderen tegen 2030. Dit zal enorm helpen om kosten, energieverbruik, uitstoot en afval te verminderen.

Op dit moment zorgen limieten aan (data)doorvoer ervoor dat 4G-netwerkapparaten hun volledige capaciteit moeten gebruiken, wat resulteert in constante energie-inefficiëntie. De verhoogde capaciteit van 5G maakt een 90 procent vermindering van energieverbruik van netwerken mogelijk en wellicht een batterijduur van wel tien jaar voor IoT-apparaten met een laag vermogen.

Van energiedistributie tot uitdagingen in de voedselvoorziening, door 5G aangedreven IoT-applicaties bieden vele andere innovatieve oplossingen voor duurzaamheid. 5G IoT smart grids zullen bijvoorbeeld helpen problemen met de laatste vijf kilometer van distributie op te lossen, die complexer zijn geworden door de integratie van hernieuwbare energiebronnen. De onafhankelijke netwerken, mogelijk gemaakt door 5G, zorgen ervoor dat de smart grid kan voldoen aan verschillende behoeften wat betreft service, inclusief betere dekking.

Voor de landbouw is er ook een interessante kans. Door het implementeren van een enorm aantal onderling verbonden sensoren die op afstand data van gewassen, machines en vee verzamelen en analyseren, profiteert de sector van geoptimaliseerde opbrengsten en veel lagere kosten."



Dit is het moment

Pool: "Duurzame 5G-netwerken bouwen is, zelfs in vergelijking met vorige telecomgeneraties, een enorme onderneming waar vanuit zowel publieke als private hoek aanzienlijke steun voor nieuwe infrastructuur, apparaten en services nodig is. Er zijn kosten aan verbonden, maar het is essentieel om de economie toekomstbestendig te maken en concurrentievermogen te behouden.

Sommige mensen twijfelen of we 5G wel echt nodig hebben voor onszelf of de industrie. Denk eens terug aan de tijd van inbelmodems. Vergelijk die ervaring met kabelinternet. Deze enorme sprong komt niet eens in de buurt van de sprong voorwaarts die we kunnen verwachten van de overgang van 4G naar 5G. Het gaat echter niet alleen om snelheid. Datacapaciteit en snelheid zullen samen zorgen voor een radicaal nieuw spectrum aan mogelijkheden.

Initiatieven zoals het Digitale Connectiviteitsfonds van de EU en andere samenwerkingen zijn ideale tools om de cruciale uitrol van 5G te versnellen. Een coalitie die nadenkt over de verdere ontwikkeling – inclusief een groep experts die begrijpen hoe moderne systemen worden gebouwd, niet alleen voor de specifieke behoeften van telecomoperators – is de beste aanpak om ervoor te zorgen dat we uitgebreide netwerken bouwen. Door slim samen te werken en te investeren in een mobiele toekomst, creëren we aanzienlijke kansen en zorgen we voor meer duurzaamheid en inclusiviteit voor iedereen."