 Organisaties kiezen steeds vaker voor meerdere clouds om omzet uit data te genereren

Volgens onderzoek van VMware zijn de meeste organisaties bezorgd over datasoevereiniteit - Maar liefst 96 procent van de Nederlandse organisaties zal tegen 2024 naar hun data kijken als generator voor meer omzet. 43 procent denkt dat data in 2024 een belangrijke inkomstenbron zal zijn. Bij 37 procent van de organisaties is dit op dit moment al het geval. Dat blijkt uit onderzoek van VMware.



Voor het onderzoek, genaamd ‘The Multi-Cloud Maturity Index’, werden bijna 3.000 zakelijke en IT-beslissers in EMEA bevraagd. Het onderzoek toont aan dat iets meer dan de helft (55 procent) van de Nederlandse ondervraagden het er helemaal mee eens is dat ze dankzij het gebruik van meerdere clouds hun data maximaal kunnen benutten om te innoveren, en tegelijkertijd kritieke kwesties zoals nationale en sectorale datasoevereiniteit aan kunnen pakken. Datasoevereiniteit wordt zelfs genoemd als een van de belangrijkste uitdagingen van Nederlandse organisaties – 94 procent geeft toe hier bezorgd om te zijn.

De ambitie om extra waarde uit data te halen gaat echter gepaard met uitdagingen. Gebrek aan in-house talent om multi-cloud succesvol te implementeren (33 procent), behoefte aan meer hands-on beheer van clouds (33 procent), toegenomen cyber security risico’s (31 procent) en het feit dat er verschillende skills/tools nodig zijn voor elke cloud (31 procent) blijven belangrijke obstakels voor Nederlandse organisaties. Nederlandse organisaties moeten ook de controle over hun operationele- en cloud-uitgaven verbeteren: respectievelijk 85 procent en 71 procent is het erover eens dat dit een punt van zorg is als data echte bedrijfswaarde moeten opleveren.



Ruggengraat digitale business

"De afhankelijkheid van data om innovatie te stimuleren en concurrentievoordeel te behalen is nu de ruggengraat van de digitale business. Cloud smart zijn – het vermogen om het juiste type cloud te kiezen voor de juiste data, inclusief zeer gevoelige informatie die binnen de landsgrenzen moet blijven – wordt het de facto businessmodel voor organisaties die voordeel willen halen uit hun data," aldus Joe Baguley, VP en CTO VMware EMEA. "Organisaties die de concurrentievoordelen van het gebruik van meerdere clouds voor het beheer van data volledig benutten, zien voordelen in de hele organisatie. Om succes te boeken, moeten ze echter de controle hebben over waar hun data zich bevinden – zonder afbreuk te doen aan beveiliging, compliance of soevereiniteit, en de keuze voor providers om deze te beheren."

92 procent van de Nederlandse respondenten is het erover eens dat de voordelen van multi-cloud – de mogelijkheid om verschillende soorten private, public, edge en soevereine clouds te gebruiken en te beheren – opwegen tegen de uitdagingen. Bijna de helft (47 procent) gelooft dat het gebruik van multi-cloud een zeer positieve impact heeft gehad op de omzetgroei, terwijl 50 procent ook gelooft dat het een zeer positieve impact heeft gehad op de winstgevendheid. In feite vindt slechts drie procent dat multi-cloud niet cruciaal is voor zakelijk succes.

En dit is nog beter nieuws voor organisaties in heel Europa, waar de impact van de data-economie op het BBP in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk volgens de Europese Commissie tegen 2025 naar verwachting van 2,6 procent tot 4,2 procent zal groeien.