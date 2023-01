 Bedrijven blijven in 2023 investeren in technologie, ondanks zorgen over wereldeconomie

Bedrijven zetten AI- en automatiseringsdiensten in - De investeringen in technologie zullen in 2023 naar verwachting stabiel blijven, ondanks de aanhoudende zorgen over de wereldeconomie. Dit blijkt uit een onderzoek van IBM dat gaat over de technologische uitgaven die organisaties in 2023 waarschijnlijk gaan maken. Voor het onderzoek zijn meer dan 4000 leidinggevenden van toonaangevende organisaties geïnterviewd en is uitgevoerd door Morning Consult.



Uit het onderzoek kwam onder andere:



Investeren in betere infrastructuur

Investeringen in 2023 focussen zich met name op Cloud computing (32 procent) en hardware (25 procent) om een veerkrachtigere infrastructuur te ontwikkelen. Het is duidelijk dat bedrijven niet allemaal voor de openbare cloud kiezen, maar de voorkeur geven aan flexibiliteit zodat ze workloads kunnen verplaatsen. Naarmate er meer data worden opgeslagen en verwerkt op apparaten over de hele wereld, wordt het steeds belangrijker om een duidelijk databeheer te hebben. In 2023 zullen technologieleiders hun inspanningen opvoeren om een geïntegreerde datafabric architectuur te gebruiken om hun gedistribueerde data te beheren, met behulp van een gemeenschappelijke set processen. Daarnaast zullen ze workloads implementeren in verschillende omgevingen, ongeacht de fysieke locatie. Dit zorg voor een omgeving die meer bevorderlijk is voor innovatie omdat de juiste medewerkers toegang krijgen tot de data die ze nodig hebben.



Veel bedrijven zijn van plan om ook te investeren in diensten om hun teams en workflows te versterken, waaronder AI (33 procent), automatisering (24 procent) en chatbots (twintig procent). Ongeveer drie op de vier bedrijven zeggen dat deze investeringen de winstgevendheid van hun bedrijf zullen stimuleren, zelfs als ze met sterke economische tegenwind te maken krijgen. Vooruitkijkend noemden de respondenten van het onderzoek specifiek digitale werknemers (35 procent) en generatieve AI (35 procent) als de belangrijkste opkomende technologieën die hun bedrijf de komende drie tot vijf jaar het meest zullen veranderen.Dankzij digitale werknemers kunnen organisaties hun werknemers ondersteunen in hun werk, waardoor zij efficiënter kunnen werken en zich kunnen richten op belangrijkere zaken. Investeringen in generatieve AI, en de basismodellen die daaraan ten grondslag liggen, zullen een revolutie teweegbrengen in de manier waarop AI-modellen worden gebouwd en output produceren. Tot op heden betekende het trainen van AI vaak het creëren en inzetten van nieuwe systemen voor verschillende use cases, wat vaak een aanzienlijke hoeveelheid tijd en middelen vergde. De opkomst van foundation modellen betekent een verschuiving naar flexibele, herbruikbare AI-modellen die kunnen worden toegepast voor bijna ieder domein.



Organisaties beseffen dat ze niet onvoorbereid kunnen zijn op een cyberincident

Hoewel organisaties investeren in digitale infrastructuur en AI, blijven de cyberrisico's toenemen. Tijdens de pandemie kregen bedrijven te maken met steeds meer cyberaanvallen. Daardoor stegen de kosten van de gemiddelde data inbreuk naar een recordhoogte van 4,35 miljoen dollar.

In 2023 is cybersecurity voor de meeste bedrijven een grote prioriteit. Cybersecurity neemt dan ook de tweede plaats in (36 procent) op de lijst van verwachte investeringen. Uit de data blijkt dat mondiale bedrijfsleiders cybersecurity niet langer beschouwen als een bijzaak van technologie, maar als een essentieel onderdeel van hun IT-strategie.



Investeringen in duurzaamheid zullen bedrijven veerkrachtiger en winstgevender maken

Investeren in duurzaamheid zal de komende twaalf maanden prioriteit hebben. Drie op de vijf bedrijven zijn van plan in 2023 hun uitgaven voor milieu-, sociale en governance doelen te verhogen of er prioriteit aan te geven. Veel van die uitgaven hebben te maken met het milieu, zoals het terugdringen van emissies en het voldoen aan Environmental, Social, & Governance (ESG) doelstellingen.

De tijd zal leren hoe dicht de werkelijke technologie investeringen bij deze uitkomsten liggen. Het volledige rapport kunt u vinden in de bijlage en hier downloaden.