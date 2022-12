 Interoperabiliteit sleutel voor succes in onzekere tijden

Bedrijven met een hoge interoperabiliteit groeien zes keer sneller - Bedrijven hebben te maken met grote onzekerheden. De wereldwijde supply chain is instabiel en de economie staat onder grote druk. Deze situatie vereist het vermogen om bedrijfsprocessen sneller te transformeren. Door technologie, mensen en processen slim te integreren, realiseren bedrijven hiervoor de benodigde interoperabiliteit.



Het Accenture onderzoeksrapport ‘Value Untangled: Accelerating radical growth through interoperability’ onderstreept dat de omzet van bedrijven met een hoge interoperabiliteit de afgelopen twee jaar zes keer sneller groeide.

De resultaten van het onderzoek onder ruim 4.000 leidinggevenden in 23 landen onderstrepen dat bedrijven de noodzaak om snel te veranderen zeker inzien. De helft van de ondervraagde bedrijven (49 procent) investeerde de afgelopen twee jaar in nieuwe technologieën om de interoperabiliteit te verbeteren. Hierbij transformeerde 40 procent zelfs meerdere bedrijfsonderdelen tegelijkertijd.



Versneld transformeren

"Interoperabiliteit is niet nieuw, maar door technologische ontwikkelingen ligt het inmiddels wel binnen bereik van meer bedrijven," zegt Nicole van Det, Country Managing Director Accenture Nederland. "In de huidige onzekere situatie is het noodzakelijk om sneller te transformeren."

"Veranderen is nu eerder een kwestie van maanden en dagen, dan van jaren. Dat lukt alleen met een geïntegreerde en interoperabele applicatieomgeving. Deze is de basis voor snelle groei en blijvend concurrentievoordeel," aldus Roy Ikink, Lead Technology Accenture Nederland.



500+ applicaties aansturen

De voordelen van betere interoperabiliteit gaan verder dan financiële prestaties. Het onderzoek laat bijvoorbeeld ook aantoonbare verbeteringen zien van de productiviteit, klantervaring, bij verduurzaming en binnen de supply chain. Hiervoor worden wel steeds meer verschillende applicaties ingezet. De meeste ondernemingen gebruiken meer dan 500 applicaties en 82 procent van de ondervraagde bedrijven verwacht dit aantal nog verder uit te breiden. Hierdoor is het extra belangrijk te kiezen voor applicaties die eenvoudig met elkaar communiceren, data delen en een naadloze gebruikerservaring bieden.





Betere interoperabiliteit

Volgens het onderzoek onderscheiden bedrijven met een goede interoperabiliteit zich op drie gebieden:

Inzet van de cloud – Bijna 72 procent van de bedrijven met een hoge/middelhoge interoperabiliteit gebruikt de publieke cloud en heeft al 30 procent van hun gegevens en workloads gemigreerd. Naast de verhuizing van applicaties gebruiken deze bedrijven de cloud om alle data van applicaties met elkaar te verbinden.



Inzet van composable tech – De inzet van modulaire, herhaalbare oplossingen biedt de flexibiliteit om snel in te spelen op veranderingen. Hierdoor is het makkelijker op basis van business of klantbehoeften snel nieuwe applicaties samen te stellen en uit te rollen.



Focus op samenwerking en delen van data – Interoperabiliteit biedt mensen alle informatie en tools om efficiënt samen te werken. Op die manier kunnen ze de kracht van technologie, kennis en ervaring inzetten om als team snel en effectief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen.