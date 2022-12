 Meerderheid bedrijven gebruikt technologie om personeelstekorten aan te vullen

Aanhoudende problemen rond het werven en behouden van technisch personeel leiden tot toename in investeringen in IT, - Volgens een nieuw onderzoek door Rackspace Technology zoekt 75 procent van de Nederlandse organisaties vanwege aanhoudende tekorten aan gespecialiseerd personeel naar nieuwe manieren om werk te verrichten dat voorheen door mensen werd gedaan. Door de krapte op de arbeidsmarkt hebben investeringen in technologie prioriteit en verandert de houding ten opzichte van IT in de directiekamers.



Coleman Parkes Research voerde in oktober 2022 namens Rackspace Technology een onderzoek uit onder 1.420 managers op directieniveau met verantwoordelijkheid voor keuzes in de IT-omgeving. Hiertoe behoorden ook 120 Nederlandse beslissingsnemers. In dit onderzoek stond de vraag centraal hoe de huidige economische omstandigheden van invloed zijn op de IT-investeringen.

Ruim de helft (58 procent) van de Nederlandse bedrijven ziet zicht gedwongen het personeelsbestand in te krimpen en doet dit met behulp van technologie. Arbeidsplekken op de IT-afdeling komen waarschijnlijk als eerste in aanmerking voor automatisering, zegt 66 procent van de respondenten. Daarnaast betreft dit activiteiten binnen de klantenservice (61 procent), bedrijfsvoering (61 procent), HR en administratie (57 procent) en verkoop en marketing (56 procent).



Verbeteren van prestaties

Binnen de directiekamers groeit het besef dat technologie een cruciale rol speelt bij het verbeteren van de prestaties en het opvullen van personeelstekorten. Mede daarom verhoogt 65 procent van de Nederlandse bedrijven de IT-investeringen, ondanks het huidige economische klimaat.

Volgens 58 procent van de respondenten moet technologie vooral de efficiëntie van de organisatie verhogen, bijvoorbeeld door infrastructuur naar de cloud te verplaatsen. De reden voor het verhogen van de investeringen strekt zich echter ook uit tot personeelszaken. Nederlandse bedrijven investeren nu bijna 1,25 keer zoveel geld in functies die door technologie worden uitgevoerd dan in functies die door mensen worden uitgevoerd. Dit weerspiegelt de uitdagingen waar organisaties mee worstelen vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven heeft moeite met het invullen van IT-vacatures (63 procent) en met het behouden van IT-personeel (66 procent).



Rendement op investeringen

Directies willen het tekort aan personeel oplossen met technologie en zijn ook bereid daar meer geld in te steken. Dit wordt gestimuleerd door het groeiende vertrouwen dat zij hebben in het rendement van dergelijke investeringen. 61 procent van de respondenten erkent dan ook dat het behaalde rendement op IT verdere uitgaven aanmoedigt.

Directies stellen tegenwoordig ook andere eisen aan alle medewerkers, niet alleen aan IT-personeel. Nagenoeg alle (93 procent) Nederlandse deelnemers aan het onderzoek verwachten inmiddels dat niet-technisch personeel over een zekere mate van technische vaardigheid beschikt, ongeacht of dit bij hun functieomschrijving hoort.

Boudewijn van Dulken, general manager Northern Europe bij Rackspace Technology: "Door het tekort aan IT-specialisten is investeren in IT een risico dat de meeste bedrijven gewoon moet nemen, ook in tijden van economische onzekerheid. Technologie kan niet alleen het tekort aan arbeidskrachten compenseren, het verhoogt ook de efficiëntie van de organisatie. Maar alleen als het effectief wordt gebruikt."

Van de Nederlandse respondenten zegt 69 procent dat hun organisaties de komende twaalf tot achttien maanden gaat of blijft investeren in cloudtoepassingen. "Zij zien deze investeringen terecht als een manier om de activiteiten te verbeteren," zegt van Dulken. "Ze moeten echter wel de strategie voor de cloud optimaliseren om het echte voordeel te realiseren. Bovendien is technologie natuurlijk niet hetzelfde als technisch onderlegd personeel. Een moeilijke arbeidsmarkt jaagt de noodzaak van investeren in IT en de cloud weliswaar aan, maar voor de groei van de onderneming blijft het vinden en binden van bekwaam personeel cruciaal."