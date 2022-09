 CIO worstelt met versnelling digitale transformatie

Betere datageletterdheid kan CIO’s helpen obstakels te overwinnen - Technologie staat centraal in vrijwel iedere bedrijfsstrategie. De rol van de CIO is hierdoor belangrijker dan ooit tevoren. Toch worstelen veel CIO’s met de hoge eisen rondom digitale transformatie, zo blijkt uit onderzoek van Workday. Het onderzoeksrapport, "Closing the Acceleration Gap: Toward Sustainable Digital Transformation", wijst uit dat 50 procent van CIO’s moeite heeft gelijke tred te houden met modernisering.



59 procent zegt dat het weken of zelfs maanden kan duren om een geautomatiseerd bedrijfsproces te veranderen. CIO’s moeten dus op zoek naar oplossingen om digitale transformatie bij te kunnen benen.



Obstakels die digitale transformatie vertragen

Legacy in de IT blijft een obstakel in digitale transformatie. Slechts 42 procent van de respondenten vertrouwt in het vermogen van de organisatie om cloudtechnologie te gebruiken zonder dat legacy-systemen hen daarbij in de weg zitten. Voor 45 procent van de CIO’s is het daarom een prioriteit om de verschillende technologieën binnen de organisatie te integreren, om te zorgen dat hun teams kunnen blijven voldoen aan huidige vereisten én mee kunnen gaan in verdere transformatie.

Ook worden CIO’s afgeremd door zorgen over databeveiliging, privacy en governance. 52 procent van de respondenten geeft dan ook aan dat ze investeringen in deze zaken prioriteren. Maar versnelling van digitale transformatie vereist ook dat CIO’s de rol van poortwachter voor databeveiliging, privacy en governance loslaten en deze rol decentraliseren. Toch geeft slechts 35 procent aan dat het een prioriteit is om de afhankelijkheid van IT op dit vlak weg te nemen. Dat betekent investeren in veilige kanalen, applicaties en systemen waarmee organisaties datasilo’s kunnen doorbreken en tegelijkertijd een stevige grip op hun data kunnen behouden.



Digitale transformatie betekent óók transformatie van de CIO

Tot slot krijgt de rol van de CIO steeds vaker een multidisciplinair karakter, waarbij de focus niet alleen op IT ligt, maar tevens op de business én op de klanten. Hoewel dit kan leiden tot een gebrek aan focus, liggen hier juist grote kansen voor de moderne CIO.

Zo kunnen ze zich positioneren als voorvechters voor "datageletterdheid" binnen de organisatie. "Er is zoveel data dat je er 100.000 verschillende vragen over moet stellen om echt tot inzichten te komen", zegt Hette Mollema, Regional Vice President Benelux bij Workday. "Veel bedrijven missen de mensen en de vaardigheden om die data die voor hen relevant is goed te interpreteren. CIO's moeten in hun rol als verbindende factor tussen IT en organisatie voorvechters worden voor datageletterdheid. Dat leidt tot betere, want datagedreven, besluitvorming en betere prioritering, maar ook tot minder afhankelijkheid van IT-teams en dus tot meer ruimte voor digitale transformatie."