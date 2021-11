 IT-vaardigheid wordt een van de belangrijkste competenties voor supportprofessionals

Supportwerk verdwijnt niet door digitalisering - Volgens de helft van de supportprofessionals (47 procent) is over vijf jaar IT-vaardigheid één van de belangrijkste competenties die benodigd zijn voor hun vakgebied. Dit blijkt uit onderzoek van Schoevers en Public Support. Digitale vaardigheden zijn dus onmisbaar, maar supportprofessionals zijn niet bang dat hun baan gaat verdwijnen door digitalisering.



Slechts elf procent verwacht dat zijn of haar baan op den duur gaat verdwijnen.

Andere vaardigheden die in de toekomst volgens supportprofessionals van belang zijn: communiceren (52 procent), flexibel werken (44 procent) en organiseren (43 procent). Momenteel ziet achttien procent plannen en organiseren als onderscheidende competentie. Veertien procent geeft aan dat dit coördineren is.

"In de wereld van flexibel werken is gebleken hoe belangrijk het voor ieder bedrijf is om de IT op orde te hebben," stelt Marinel van de Velde, directeur TopSecretaresses Public Support. "Van supportprofessionals wordt dan ook steeds vaker verwacht dat zij daarin een rol kunnen spelen. Van het opzetten van Teams voor de hele organisatie tot het informeren van werknemers over een digitaliseringsproject. In deze digitale wereld is kennis van IT een onmisbare skill."



Mannelijke versus vrouwelijke supportprofessional

Momenteel is het grootste deel van de supportprofessionals een vrouw. Toch betekent dit niet dat zij beter zijn in dit werk. Maar liefst 85 procent geeft namelijk aan dat een man een net zo’n goede supportprofessional kan zijn als een vrouw. In de top van het bedrijfsleven zien de professionals echter wel graag meer vrouwen. Meer dan de helft (55 procent) vindt dat er meer vrouwen aan de top moeten komen, omdat er dan andere inzichten ontstaan.

Hebben supportprofessionals dan zelf de ambitie om de top te bereiken of een andere functie te bekleden? Een op de vijf professionals geeft aan dat hij of zij zich graag binnen vijf jaar naar een andere functie wil ontwikkelen. Als dit om een hogere functie gaat, dan vindt de helft (48 procent) dat een opleiding noodzakelijk is. Maar het grootste percentage (41 procent) ziet die ontwikkeling graag in zijn of haar huidige functie gebeuren. Nog eens zestien procent is tevreden en wil genieten binnen de huidige functie. Zes procent hoopt in de komende vijf jaar een opleiding te hebben afgerond.

Rob Rijbroek, directeur Schoevers deeltijd: "Om bij te kunnen blijven in ieder vakgebied, is het belangrijk dat werknemers de ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Of dit nu door middel van een cursus, interne training of opleiding is, het is noodzakelijk om kennis up-to-date te houden. De wereld staat immers niet stil, dus werknemers kunnen dat ook niet. Hier is ook een belangrijke rol voor werkgevers weggelegd: geef jouw werknemers de juiste tools zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen."