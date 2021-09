 Helft supportprofessionals heeft invloed op besluiten die manager neemt

Vier op de vijf supportprofessionals hoort zaken die voor de rest van de organisatie nog geheim zijn - Vier op de vijf supportprofessionals krijgt van zijn of haar manager zaken te horen die voor de rest van de organisatie nog geheim zijn. Dit blijkt uit onderzoek van Schoevers en Public Support. Dat de supportprofessional de persoon is met wie managers alles kunnen delen, blijkt wel uit het feit dat 44 procent van de supportprofessionals aangeeft altijd voor de manager klaar te staan als dat nodig is.



Als het aankomt op de beslissingen van managers dan spelen supportprofessionals een grote rol. Bijna de helft (44 procent) heeft namelijk invloed op de besluiten die een manager neemt. Van een hiërarchische rolverdeling is allang geen sprake meer. Zo voelt slechts vijftien procent zich ondergeschikt aan zijn of haar manager.

"We zien dat supportprofessionals echt de vertrouwenspersonen van managers zijn," stelt Marinel van de Velde, directeur TopSecretaresses Public Support: "Het is dan ook niet gek dat zij invloed hebben op de beslissingen van het management én vaak als eerst op de hoogte zijn. Zij weten goed de vertaalslag te maken tussen wat er op de werkvloer gebeurt en de richting waar het management heen wil. De professionals zijn dus een onmisbare schakel om tot de juiste beslissingen te komen."



Spil van de organisatie

Hoe wordt een supportprofessional dan door zijn collega’s beschreven? De meest populaire term om de supportprofessional te omschrijven is spil van de organisatie (59 procent), gevolgd door verbinder (45 procent) en sparringpartner (40 procent). Achttien procent is door anderen gatekeeper genoemd om zijn of haar werkzaamheden te omschrijven.

Rob Rijbroek, directeur Schoevers. "Dat supportprofessionals een integraal onderdeel van organisaties zijn, blijkt wel uit de termen die gebruikt worden om hen te beschrijven. Ze zijn belangrijk voor de directie om mee te sparren en om bijvoorbeeld hun afspraken bij te houden. Voor de overige medewerkers zijn ze vaak dé persoon die het overzicht houdt en bij wie ze terecht kunnen met vragen. Een echte spil van de organisatie dus."