Pandemie legt een aanzienlijke kloof bloot tussen IT en de rest van het bedrijf

55 procent van de bedrijven profiteert niet van nieuwe technologie omdat er niet naar IT wordt geluisterd - Een reeds lang bestaande kloof tussen IT-teams en de rest van het bedrijf weerhoudt organisaties ervan nieuwe technologieën in te voeren en brengt hun langetermijnrespons op de pandemie in gevaar, zo blijkt uit onderzoek van Insight. Ondanks het belang van IT voor het behalen van de strategische doelstellingen van organisaties, beschouwt bijna driekwart (72 procent) IT als een supportafdeling in plaats van een zakelijke enabler, terwijl bij slechts 22 procent IT een plek in het managementteam heeft.



Dit heeft directe gevolgen voor ondernemingen: 55 procent van de organisaties profiteert niet van nieuwe technologieën omdat ze niet naar IT luisteren.



Manier van werken is voorgoed veranderd

De pandemie brengt dit spanningsveld aan het licht. 83 procent van de senior IT-besluitvormers gelooft dat de manier van werken voorgoed is veranderd. Toch is ten minste 61 procent van de organisaties terughoudend om te investeren in projecten die de werknemerservaring kunnen verbeteren of het bedrijf kunnen optimaliseren, omdat ze denken dat alles uiteindelijk weer zal terugkeren naar het "normale" leven van voor COVID-19. Zonder dit aan te pakken, is er een reëel risico dat bedrijven in projecten investeren zonder in hun doelstellingen te geloven; de impact van nieuwe manieren van werken op werknemers niet begrijpen; of strategieën baseren op onjuiste aannames. Als gevolg hiervan zullen ze vrijwel zeker te maken krijgen met verspilde investeringen, mislukte projecten en concurrenten die hiervan profiteren.

"De pandemie heeft voor permanente veranderingen gezorgd in de manier waarop velen van ons leven en werken. We zullen geen terugkeer naar de status quo zien, en het is absoluut noodzakelijk dat organisaties zich aanpassen," zegt Emma de Sousa, President EMEA bij Insight. "Er is al een enorm risico verbonden aan het doen van investeringen op de verkeerde plaats. Maar een verkeerde investering op dit moment kan schadelijker zijn dan ooit, waardoor de onderneming niet toegerust is voor nieuwe manieren van werken en zakendoen. De kloof tussen IT-teams en de rest van het bedrijf zal met dringende prioriteit moeten worden gedicht: bedrijven moeten op een meer strategische basis met IT omgaan en het afzetten tegen de bedrijfsdoelstellingen."



Meer inzichten

Andere bevindingen uit het onderzoek waren onder meer:



o IT-teams moeten de bedrijfsimpact meten: 81 procent van de IT-afdelingen heeft de vrijheid om te investeren in de vaardigheden die ze nodig hebben, en 82 procent wordt ingeschakeld om zakelijke projecten te ondersteunen. Toch wordt 59 procent niet afgemeten aan de KPI’s van het bedrijf.



o Tekort aan vaardigheden moet worden overbrugd om nieuwe manieren van werken te laten slagen: 57 procent van de organisaties zegt dat ze meer moeten investeren in de vaardigheden en technologie die nodig zijn op afstand werkende werknemers te ondersteunen, en 60 procent moet meer investeren in de vaardigheden en technologie die nodig zijn om de business te optimaliseren.



o De kloof tussen IT en het bedrijf brengt projecten in gevaar: 67 procent van de organisaties werkt aan projecten die zijn ontworpen om de werknemerservaring te verbeteren en 55 procent aan projecten om het business te optimaliseren. De overtuiging van de rest van het bedrijf dat de zaken weer "normaal" zullen worden, betekent echter dat veel van deze projecten niet de volledige ondersteuning van het bedrijf hebben en dus een grotere kans lopen te mislukken.



o De kosten van het niet betrekken van IT: het niet aansluiten bij en luisteren naar IT, in combinatie met de duidelijke kloof tussen IT en de rest van het bedrijf, heeft vrijwel zeker bijgedragen aan de uitgaven van ondernemingen van € 4,19 miljoen vanaf 2018-2020, aan projecten die niet alle voordelen opleverden, of mislukten.



Fundamentele verandering noodzakelijk

"De manier waarop IT binnen bedrijven wordt gezien en gebruikt, moet fundamenteel veranderen," vervolgt de Sousa. "IT op armlengte van management hebben is gewoon niet goed genoeg: het moet een plaats krijgen in de directiekamer. Anders lopen bedrijven het risico achterop te raken in een tijd waarin digitale technologie in alle sectoren voor veranderingen zorgt. IT moet centraal staan, organisatorische veranderingen aansturen en daar direct verantwoordelijk voor worden gesteld. Als organisaties IT een stem geven binnen het managementteam om de strategie aan te sturen; laat IT die stem dan gebruiken om innovatie te ondersteunen; om advies te geven over welke aanpak het beste aansluit bij de bedrijfsdoelstellingen; en vertrouw erop dat IT presteert ten opzichte van zakelijke KPI's. Dan zullen ze in staat zijn om de uitdagingen van 2021 en daarna het hoofd te bieden."