 Supportprofessional denkt dat manager regelmatig niet op afspraak zou verschijnen zonder zijn/haar hulp

Afspraken lopen in het honderd zonder supportprofessional - 36 procent van de supportprofessionals gelooft dat de manager zonder hem of haar regelmatig niet op afspraken zou verschijnen. Dit blijkt uit onderzoek van Schoevers en Public Support. De coördinatie en plan skills van de supportprofessionals zijn dus cruciaal om afspraken netjes na te kunnen komen.



De meest belangrijke taken van een supportprofessional zijn volgens henzelf plannen en organiseren (achttien procent) en coördineren (veertiemn procent). Handig voor de manager en zijn afspraken. Wanneer we kijken naar soft skills dan is communicatie (veertien procent) volgens de supportprofessionals de belangrijkste soft skill in het vakgebied, net als proactiviteit. Over vijf jaar is communicatie nog steeds de belangrijkste vaardigheid die een supportprofessional moet hebben, volgens de helft van de respondenten. Een vaardigheid die de komende jaren veel belangrijker wordt, is IT-vaardigheid. Dit is dan de belangrijkste vaardigheid na communicatie, aldus 47 procent van de supportprofessionals.

"Het feit dat een groot deel van de managers zijn afspraken zou missen zonder een supportprofessional laat zien hoe belangrijk hun rol is. Zonder hen zijn sommige managers echt verloren," stelt Rob Rijbroek, directeur Schoevers. "We zien de laatste jaren een verandering in de rol van de supportprofessional. Ze zijn echt de spil van de organisatie en blijken keer op keer onmisbaar."



Ambitieuze supportprofessional

Als we naar de toekomst van de supportprofessionals zelf kijken dan is er genoeg ambitie. Ze geven zichzelf een 7,5 als het om deze eigenschap gaat. Slechts bij vijf procent lijkt de ambitie tot een overstap te leiden: zij verwachten binnen nu en vijf jaar een baan bij een andere organisatie te hebben. Het grootste deel van de supportprofessionals (41 procent) verwacht zich te ontwikkelen binnen de huidige functie en nog eens achttien procent wil zich ontwikkelen naar een andere functie binnen hetzelfde bedrijf.

Marinel van de Velde, directeur TopSecretaresses Public Support: "Ik vind het mooi om te zien dat de supportprofessionals trouwe werknemers zijn. Wij merken dit in de praktijk dagelijks, maar het bewijs wordt in dit onderzoek nogmaals geleverd. Vooral in een tijd waar de arbeidsmarkt krap is en de arbeidsmobiliteit toeneemt, is het belangrijk om een trouwe supportprofessional in u organisatie te hebben, die de kennis en kunde kan waarborgen."