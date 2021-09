 Kantoren en werkvormen veranderen radicaal

Hybride werken is pas het begin - De coronapandemie liet veel tech-ondernemingen onvoorziene kansen zien, maar de menselijke maat dreigde ook buiten beeld te verdwijnen. Wat zo mooi lijkt - op afstand werken, geen reistijden - kwam als een boemerang terug. Harold Punter, mede-oprichter en CEO van Rapid Circle ziet hybride werken als een belangrijk speerpunt voor de komende jaren.



Hoe werken we vanaf nu? En welke rol speelt technologie daarin? Dat veel bedrijven te kampen hebben met een hogere uitval en opgelopen ziekteverzuim, is ze volgens Punter nauwelijks kwalijk te nemen: "De coronapandemie heeft iedereen in zo’n compleet nieuwe situatie geplaatst, dat het lastig in te schatten was welke impact dat heeft op werknemers. Het is nu dan ook de grootste uitdaging voor HR-afdelingen: Hoe zorgen we ervoor dat iedereen gezond blijft in de nieuwe werkelijkheid?"

Dat we niet terug gaan naar de oude situatie, waarbij fulltimers vijf dagen op kantoor werken, mag duidelijk zijn. Bij de start van corona hebben we allemaal eerst naar de techniek gekeken; hoe krijgen we het voor elkaar dat iedereen op afstand kan werken en toch beschikking heeft over systemen en contactmogelijkheden?

Pas later volgde de aandacht voor de menselijke kant. De opkomst van functies als Chief Happiness Officer of een Chief Facilitation Officer was al gaande, maar Covid heeft dit versneld. Punter: "Ik vind het goed nieuws dat werknemers niet meer fulltime terug naar kantoor willen. Er komt meer vrijheid in werken. Ik vind het ook niet zo belangrijk waar en wanneer iemand werkt, als we maar met de klanten kunnen meedenken. Voor veel mensen is dit wennen, zeker voor traditionele organisaties. Over de ruimte die mensen krijgen moet je wel goede afspraken maken. Maar misschien gaan we er wel naartoe dat we klantgesprekken om negen uur ‘s avonds voeren, omdat dat beide beter uitkomt. Dat wordt misschien het nieuwe normaal, omdat mensen overdag meer bezig zijn met hun kinderen, of het uitlaten van de hond."



Blijven wandelen

Het gevaarlijke aan deze ontwikkeling vindt Punter dat mensen altijd aan staan. "Daar ligt ook de oorzaak van het toenemende aantal burnouts. Waar je eerst in de auto stapte naar en afspraak, of even stoom afblies met collega’s bij de koffieautomaat, hebben veel werknemers nu de neiging meer door te gaan. De downtime is stukken minder. Pauzes en rustmomenten vallen weg, omdat er niet van de ene vergaderkamer naar de andere gewandeld hoeft te worden. De vergadercultuur verandert radicaal. In vergaderingen met met grotere groepen kunnen veel mensen zich op de achtergrond houden, dat is online heel anders. Ook worden meetings korter, en talrijker. Maar dat heeft als gevolg dat de spanningsboog strakker gespannen staat. Online meetings worden bovendien vaak achter elkaar gepland, zonder tussenruimte. Juist die ruimte hebben mensen zo hard nodig."

Zowel op het gebied van kantoren als technologie gaat daarom veel veranderen. "Onze kantoren zijn nu nog ingericht op het voorzien van een werkplek voor iedereen. Binnenkort zullen deze kantoren omgevormd zijn tot ontmoetingscentra, waar samenkomen centraal staat. Ruimtes zijn dan voor besprekingen en meetings, met veel minder werkplekken,"vertelt Punter.

"Daarnaast voorzie ik ook dat we één-op-één-ontmoetingen blijven doen. Nu wandelen onze leidinggevenden regelmatig met hun teamleden. Niet alleen om werkoverleg te voeren, ook om een vinger aan de pols te houden. Het is een goede methode om het nuttige met het aangename te verenigen."



Software wordt mindful

Ook technologie gaat bijdragen aan het nieuwe werken. Denk alleen maar aan het traditionele intranet. Dat kan helemaal ingericht worden op het ondersteunen van hybride werkvormen. Misschien wordt het straks wel een online variant van de koffieautomaat-ontmoetingen. Online vergaderen sloeg voor corona ook niet aan, maar die mentaliteitsverandering is wel gekomen. Iedereen heeft aan den lijve ondervonden wat online werken en vergaderen kan brengen.

"Wij werken als Microsoft-partner veel met Microsoft-oplossingen, en ook daarin komen al nieuwe ontwikkelingen gericht op hybride werken. Dat Teams een waarschuwing geeft als twee meetings dicht op elkaar gepland zijn, is nog maar een simpel voorbeeld. Ook aspecten van mindfulness worden geïntegreerd in de software. De mens is immers niet gemaakt om acht uur naar een scherm te turen. Anderzijds is het allemaal nieuw. We zullen moeten experimenteren met nieuwe werkvormen, met slimme inzet van technologie. Voorlopig is het nog zwemmen zonder bandjes, maar we blijven ontwikkelen. Dat is het belangrijkst," aldus Punter.