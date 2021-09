Heeft het kantoor nog wel een toekomst in Nederland?

Een plek om samen te komen in een hybride wereld - Na anderhalf jaar noodgedwongen thuiswerken, is inmiddels duidelijk dat een volledige terugkeer naar kantoor voor velen niet meer wenselijk is. Maar wat betekent dit voor het kantoor zelf? Verdwijnt het volledig? Niet als het aan medewerkers ligt. Citrix vroeg Nederlandse werknemers in een recent onderzoek naar hun verwachtingen omtrent het kantoor: hoe ziet volgens hen het kantoor van de toekomst eruit?



Het kantoor is inmiddels onlosmakelijk verbonden met sociale interactie. Voor 59 procent van de Nederlandse respondenten is dit de belangrijkste reden om terug te keren naar kantoor. Ook het type werkzaamheden dat ze op kantoor willen verrichten, is mensenwerk: onboarding van nieuwe collega’s (75 procent), brainstorming in teamverband (61 procent), zakelijke vergaderingen (60 procent) - en natuurlijk ook feestjes worden liever op kantoor gevierd (68 procent). Plannen of rapporten maken medewerkers daarentegen het liefst thuis (47 procent), net zoals calls met externe partijen (57 procent).

De resultaten geven aan dat hybride werken de voorkeur heeft bij het gros van werknemers, waarbij een 50/50 split tussen thuiswerken en werken op kantoor het populairst is (42 procent). Maar ondanks deze voorkeur voor hybride werken hebben Nederlandse werknemers wel behoefte aan vastigheid: slechts vier procent wil bijvoorbeeld per dag kunnen beslissen waar ze werken.

De ondervraagde medewerkers geloven dat hun werkgevers mee zullen gaan in deze ‘hybride toekomst van werk’. 43 procent verwachten meer investeringen in een aangepaste, hybride werkomgeving en 34 procent meent dat kantoren meer ruimtes krijgen voor sociale interactie.



Het kantoor wordt flexibeler

Wanneer bedrijven hybride werken omarmen, zal ook de inrichting van kantoren veranderen. Flexibiliteit staat daarbij voorop. Een kwart van de ondervraagden verwacht dat flexwerkplekken gemeengoed worden, terwijl 27 procent meent dat kantoorruimtes flexibel ingezet zullen worden. Daarbij denken ze bijvoorbeeld aan de inzet van dezelfde ruimte voor verschillende doeleinden, of zelfs het verhuren van kantoorruimte aan derden.

Ook de technologie op kantoor dient hybride werken natuurlijk te ondersteunen. Daarbij denken Nederlandse medewerkers vooral aan pragmatische zaken zoals flexibele kantoormeubelen met meerdere gebruiksdoeleinden (32 procent) en ruimtes die zijn toegerust op virtuele meetings (38 procent). Medewerkers zien voor deze virtuele meetings op korte termijn geen inzet van hypermoderne technologie zoals 3D- en VR-technologie of hologrammen. Respectievelijk slechts achttien procent en dertien procent vinden dit soort tools wenselijk.



Welzijn staat voorop

Zowel bij de herinrichting van kantoren als bij de implementatie van hybride werkmodellen moet het welzijn van de medewerkers voorop staan. 41 procent wil goede voorzieningen van schoon water, genoeg licht en gezond eten; 37 procent ziet graag regelmatige touchpoints om de geestelijke gezondheid te checken, zoals HR-meetings en enquêtes, gekoppeld met actieve psychologische ondersteuning; 48 procent vindt het een prioriteit om op kantoor én thuiswerkplek van de middelen wordt voorzien om gezond te kunnen werken (zoals kantoormeubelen die aan de arbo-normen voldoen).

"De onderzoeksresultaten tonen aan dat het kantoor ook in de toekomst van werk een belangrijke rol zal spelen," zegt Peter van Leest, Regional Director Benelux bij Citrix. "Maar het kantoor staat niet langer in het middelpunt. In feite zal het kantoor zich moeten aanpassen aan de veranderde behoeften van werknemers: een flexibele omgeving waar sociale interactie en het welzijn van medewerkers centraal staat."