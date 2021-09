Audiotechnologie voor hybride werken: slimme investering voor elk toekomstgericht bedrijf

Neem maatregelen om je mensen zo optimaal mogelijk te laten werken - EPOS lanceert zijn rapport over de rol van technologie in hybride werken. Het legt een accent op de manier waarop investeringen in de juiste technologie kunnen helpen om de pijnpunten te verlichten voor bedrijven bij het gebruik van audio-oplossingen in professionele omgevingen.



Vandaag de dag staat het management van veel bedrijven open voor een permanente verschuiving naar hybride werken. Om het model op lange termijn echter werkelijk succesvol te maken, moeten we leren van de ervaringen van de afgelopen twaalf maanden en maatregelen nemen om werknemers optimaal te laten werken.



Investeren in de juiste technologie

In het bijzonder zullen investeringen in de juiste technologie essentieel zijn voor de ontwikkeling van een hybride model dat lang mee kan en effectief is voor bedrijven én hun medewerkers. Audiotechnologie heeft een belangrijke rol gespeeld bij het werken op afstand. Uit onderzoek van EPOS en Ipsos blijkt dat de gemiddelde werknemer in 2021 meer dan 7 uur per week besteedt aan activiteiten in verband met geluid en vergaderingen – een toename van twee uur in vergelijking met hetzelfde onderzoek dat in 2020 werd uitgevoerd.

Het onderzoek van EPOS bracht ook een grote discrepantie aan het licht tussen de verwachtingen van managers en medewerkers over waar mensen in de toekomst zullen werken. Meer dan de helft van alle wereldwijde besluitvormers op de onderzochte werkplekken denkt dat werknemers in de toekomst meer op afstand van het bedrijfsadres zullen werken dan nu, vergeleken met slechts 26 procent van de werknemers.

Veel besluitvormers erkennen nu al het belang van audio, waarbij 86 procent van plan is om volgend jaar in audio te investeren. Zo krijgt 32 procent meer headsets voor medewerkers of persoonlijke luidsprekers aangeboden.



Onderweg werken

Hoewel het hybride model betekent dat er dagelijks minder mensen forenzen, zal de wens om onderweg te werken waarschijnlijk niet veranderen. Bedrijven moeten hun personeel dat onderweg wil werken de best mogelijke tools bieden om dat te doen. Voor mensen die regelmatig wisselen tussen thuis, kantoor en werkplekken onderweg, zorgen flexibele audio-oplossingen ervoor dat ze hun tijd optimaal kunnen benutten. Bij de overgang naar een hybride opzet, zullen vergaderingen zelf waarschijnlijk een hybride ervaring worden met oplossingen voor videosamenwerkingen als integraal bestanddeel. Zo kunnen medewerkers digitaal ook spontaan nauw samenwerken.

"Vooruitstrevende bedrijven met plannen voor hybride werkvormen moeten investeren in de juiste technologie om de pijnpunten voor hun medewerkers te verlichten," vindt Jeppe Dalberg-Larsen, President van EPOS. "Audiotechnologie moet centraal staan bij deze investering. Hoewel we niet precies weten hoe de toekomst eruit zal zien, weten we dat de werkplek niet langer gewoon een fysieke ruimte is, maar afhangt van de plek waar je bent. Bedrijven die succesvol willen zijn in onze hybride wereld zullen moeten luisteren naar de behoeften van hun medewerkers, klanten en andere belanghebbenden. Alleen op die manier heeft de overgang naar het hybride model kans van slagen. Met behulp van sterk presterende audiotechnologie – waar en wanneer we ook zaken doen – kunnen we altijd professioneel werk leveren."