 Nederlanders willen vaker koffie buiten de deur

Tuincentra en bouwmarkten, autobedrijven en kledingwinkels laten kansen liggen - Nederlanders willen buiten de deur graag op meer plekken koffie aangeboden krijgen, waar ze dat nu nog niet krijgen. Dit bleek op Nationale Koffiedag uit onderzoek van Multiscope. In de top drie waar consumenten graag koffie nuttigen (maar dit nu nog niet mogelijk is) staan tuincentra of doe-het-zelf zaken (12,4 procent), autobedrijven (10,5 procent) en kledingwinkels (10,0 procent).



De speciaalzaak (8,8 procent) en fysiotherapeut of tandarts (8,7 procent) volgen hierna.

Koffie hoort voor iedereen toegankelijk te zijn vindt Fortune Coffee, opdrachtgever van het onderzoek en initiatiefnemer van Nationale Koffiedag. Waar u ook bent, in de winkel of bij de sportvereniging, u drinkt of neemt een kop koffie mee. Hoewel 56,7 procent van de respondenten tevreden is over de plekken waar ze koffie aangeboden krijgen, kan de beschikbaarheid nog beter volgens Ton van der Tang, directeur van Fortune Coffee: "Niet overal is koffie beschikbaar en dat is een gemiste kans. Koffie verbindt mensen met elkaar. Op welke plek u ook bent, wij vinden dat daar een heerlijke kop koffie bij hoort. De Nationale Koffiedag wil hier aandacht voor vragen."



Mannen minder tevreden over koffie-aanbod

Van de respondenten is 55,2 procent man (920 respondenten) en 44,8 procent vrouw (746 respondenten). Hiervan is 70,7 procent 45 jaar en ouder. Vrouwen zijn meer tevreden over de plekken waar ze nu al koffie aangeboden krijgen dan mannen (61,9 procent tegenover 52,4 procent). De meeste gewilde plek om koffie te drinken is voor zowel mannen als vrouwen met ruim een kwart (25,5 procent) het tuincentrum of de bouwmarkt.



Kledingwinkel versus autobedrijf

Vrouwen (11,0 procent) verwachten wat eerder koffie te krijgen in een kledingwinkel dan mannen (10,1 procent), terwijl mannen dat juist weer vinden bij het autobedrijf (12 procent en 9,3 procent). Ook bij de tandarts of fysiotherapeut willen vrouwen (10,1 procent) dit meer dan mannen (8,5 procent). Mannen zien de koffie liever bij een speciaalzaak (10,3 procent versus 7,5 procent) en vrouwen op de camping of in een recreatiegebied (8,5 procent versus 6,8 procent).



Leeftijd speelt mee

Tussen leeftijdscategorieën is ook een verschil. Respondenten tussen 18-24 jaar zijn het minst tevreden (50 procent) over het aantal plekken waar zij koffie aangeboden krijgen, terwijl de respondenten tussen 25-34 jaar juist het meest tevreden zijn (62,4 procent). Koffie langs de lijn (bij het sporten of sport kijken) is vooral voor 18-24 jarigen belangrijk.



Regio Oost wil koffie bij autobedrijf

In alle regio’s behalve regio Oost blijkt uit het onderzoek dat de respondenten het liefst koffie drinken in een tuincentrum of bouwmarkt. Opvallend is dat in regio Oost het autobedrijf er bovenuit springt als plek om koffie te drinken.



Vierde dinsdag van september

Voor het vijfde jaar op rij wordt op de vierde dinsdag van september de Nationale Koffiedag georganiseerd. Dit is exact een week nadat op Prinsjesdag de regering de plannen voor het komende jaar heeft gepresenteerd. Ondernemers gaan op deze dag onder het genot van een kop koffie met elkaar in gesprek over de betekenis van de plannen voor hun business en de toekomst. Diverse Fortune-ondernemers organiseren regionale (netwerk)evenementen, zoals een koffie drive-in en een online podcast. "Koffie verbindt. Op Nationale Koffiedag laten we zien dat koffie het bindmiddel van de economie is en mensen bij elkaar brengt," aldus Van der Tang.