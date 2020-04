 Koffiemachine voor kantoor: drie tips

Goede koffie draagt bij aan de productiviteit - Bij het managen van medewerkers gaat het erom te zorgen voor tevreden medewerkers, zodat zij hun werk goed kunnen doen. Vaak wordt er alleen gedacht aan de verdeling van de taken en hoe deze uitgevoerd moeten worden. Er zijn echter nog meer zaken die van invloed zijn op zowel de tevredenheid als de productiviteit. Op nummer een van deze lijst staat koffie.



Koffie is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse cultuur. Uit onderzoeken is gebleken dat veel medewerkers goede koffie zelfs belangrijker vinden dan vrije dagen of een laptop van de zaak. Daarom is het belangrijk goed na te deken over de koffiemachine voor op kantoor. Stefan Janssen van BestGekozen.nl geeft drie tips.



Welke koffiemachine moet u kiezen?

De belangrijkste vraag is welke machine u kiest voor op kantoor. Janssen noemt de verschillende soorten machines. "Er zijn diverse typen koffieautomaten, maar de meest bekende en gebruikte zijn espressomachines met losse bonenmaler, volautomatische espressomachines, capsules of ander portieverpakkingen, koffieautomaten met koffie-extract, freshbrew of filterkoffieautomaten en instant- of vriesdroogkoffieautomaten. Het is niet mogelijk zomaar de beste machine aan te wijzen. Welke machine voor uw kantoor het beste is, is onder andere afhankelijk van het aantal gebruikers, de persoonlijke smaakvoorkeur van gebruikers en de kosten. Ieder systeem heeft voor- en nadelen, dus lees u in of vraag advies voordat u een keuze maakt."



Wat is de beste locatie van de koffiemachine?

Verder is het goed om na te denken over waar de koffiemachine komt te staan op kantoor. Janssen: "Veel kantoren bestaan tegenwoordig uit een kantoortuin met een flexibele, open indeling, met grote ruimtes voor pauzes en formele en informele meetings. Is dat ook bij u op kantoor het geval? Dan kan het handig zijn om voor meerdere machines te kiezen op verschillende locaties. Bijvoorbeeld een machine op iedere verdieping, of een in een meeting room en nog een in de kantine. De plaatsing is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid medewerkers en de afstand die ze moeten afleggen naar het apparaat."

Hij vervolgt: "Onderzoek heeft aangetoond dat bij de koffiemachine de beste ideeën en tips worden uitgewisseld. Bedrijven kiezen er dan ook vaak voor de machine op een centrale plaats neer te zetten. Koffiedrinken wordt zo echt een sociale bezigheid, dat de interactie tussen medewerkers stimuleert."



Wie onderhoudt de koffiemachine?

Janssen benoemt verder hoe belangrijk het is een koffiemachine goed te onderhouden. "De machine dient ten eerste tijdig bijgevuld te worden met zowel water als koffie. Daarnaast moet de machine regelmatig schoongemaakt worden. Hierbij gaat het voornamelijk om de uitloop, de bakjes met koffieresidu en opgevangen water, de melkslang en het stoompijpje en melkreservoir. Tot slot is het voor een goede werking belangrijk de machine regelmatig te ontkalken. Afhankelijk van de mate van gebruik van de machine kunt u ervoor kiezen dit door de medewerkers zelf te laten doen, door het schoonmaakpersoneel of een andere ingehuurd professioneel bedrijf."

Tot slot een laatste belangrijk punt: koffie wordt niet alleen gedronken door medewerkers, maar ook door bezoekers. Denk dus bij de keuze voor een bepaalde machine ook aan de uitstraling die u voor het bedrijf wil creëren.