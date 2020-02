  Meer productiviteit in minder tijd

Verkleint flexibel werken de kans op een burn-out? - Er verandert enorm veel in de manier waarop we werken. Voorheen zaten medewerkers tussen negen en vijf op kantoor. Inmiddels werken steeds meer collega's locatie onafhankelijk, bijvoorbeeld vanuit huis of een koffiebar. Steeds meer werkgevers nemen daarom nu ook de traditionele werkweek onder de loep.



Zo kondigde Achmea afgelopen december aan terug te gaan naar een 34-urige werkweek. Mét behoud van het originele salaris. De organisatie wil hiermee een positief effect teweeg brengen in de werk-privé balans.

Met minder uren in een werkweek en de mogelijkheid om vanaf iedere gewenste locatie te werken, hopen werkgevers dat hun personeel vitaler blijft en de kans op een burn-out verminderd. Ook vakbond CNV doet een duit in het zakje en pleit voor een algehele werkweek van 30 uur. Maar hoe zorgt u er als werkgever voor dat medewerkers net zo productief, al dan niet productiever zijn in minder werkuren? Mona Kroon van Targus geeft vier tips.



1. De juiste voorzieningen zijn key

Het is voor werknemers wel zo fijn wanneer alle soft- en hardware op de werkvloer naar behoren functioneert. Het kan namelijk erg frustrerend zijn wanneer een internetkabel niet juist is aangesloten of een tweede scherm niet de juiste resolutie laat zien. Een van de manieren om dit te voorkomen, of te verhelpen, is door docking stations te gebruiken. De laptop wordt via USB verbonden aan het dock, dat weer in verbinding staat met het netwerk, eventuele extra schermen en accessoires. Plug and play is het devies. Zo wordt het voor werknemers kinderspel om direct aan de slag te gaan. Wat uiteindelijk de productiviteit verhoogt, met of zonder ingekorte werkweek.



2. Bundel messaging apps in één programma

Dagelijks wordt de aandacht van werknemers getrokken door allerlei berichten die binnenkomen: appjes, mailtjes en andere meldingen. Niet alleen kost het ze veel tijd om tussen verschillende omgevingen te wisselen; het is ook een proces wat telkens de focus even van het werk verlegt. Even kijken waar de e-mail vandaan komt, vervolgens nadenken over een passende reactie en daarna weer door naar die ene melding van Slack. Hierdoor gaat er veel tijd verloren aan het bijhouden van deze constante berichtenstroom. Zeker wanneer een werkweek wordt ingekort, en er dus minder gewerkte uren zijn, kan een ‘all-in-one’ messaging programma erg goed van pas komen. Een van de beste opties is Franz. Met dit programma kunt u Slack, WhatsApp, WeChat, Facebook Messenger, Telegram en andere messagings apps combineren in één handig overzicht.



3. Stevig support voor personeel

Omdat het leven van werknemers zich steeds meer ‘on the road’ afspeelt, is het van groot belang dat ze overal toegang hebben tot hun werkmaterialen. Niet alleen moeten deze materialen voor elke medewerker beschikbaar zijn; ze moeten ook nog eens een hoop kunnen verdragen. Daarom zijn all-in-one laptoptassen het ideale stukje support voor personeel. Iedere tas is afgestemd op andere behoeften, waardoor er voor iedere werknemer de perfecte oplossing tussen zit. Zo nemen ze met gemak hun laptop, oplader, lunch, drinkfles, mousepad, notitieblok en pennen mee en komt dit de productiviteit alleen maar ten goede. Doordat deze laptoptassen met gemak enorme hoeveelheden gewicht kunnen dragen zijn ze ideaal wanneer iemand dus locatie onafhankelijk wil werken. En in het kader van een gezonde en vitale levensstijl: in sommige tassen past met gemak sportkleding, -schoenen en zelfs een fietshelm.



4. Zorg voor een gezonde omgeving

Ongeacht de lengte van een werkweek brengen veel werknemers nog altijd flink wat tijd door op kantoor. Het is daarom belangrijk om voor een gezonde werkomgeving te zorgen. En wederom: het klinkt heel simpel, maar het zit hem in de kleine dingen. Houd het personeel gezond en actief door bijvoorbeeld gratis sportlessen of -abonnementen mogelijk te maken, gezonde tussendoortjes zoals groente en fruit aan te bieden en regel flexibele werktijden. Zo kunnen werknemers hun eigen keuze maken uit een gezond aanbod en werken zij tegelijkertijd ook aan hun eigen welzijn. Werknemers die zich fit en gezond voelen werken tenslotte een stuk productiever.