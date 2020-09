 Managers kunnen bijdragen aan de gezondheid van coronathuiswerkers

Heb aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid van uw thuiswerkers - Het is nog steeds coronatijd en dus zit een groot deel van kantoorwerkend Nederland nog steeds thuis te ploeteren. De arbodiensten waarschuwen echter voor de nadelige gevolgen van al dat thuiswerken. Aagje Onderwater van Body Supplies erkent het probleem.



Volgens Onderwater wordt het sommige vooral psychisch te veel: "Door de coronasituatie gaan meer werknemers thuis aan de slag. Enerzijds is dat mooi want het opent nieuwe perspectieven. Werknemer en werkgever worden uitgedaagd en ze leren nieuwe werkmethoden ontdekken. Anderzijds zijn er toch ook enkele risico's. Het thuiswerken wordt vaak vrij onzorgvuldig en ondoordacht uitgerold en dan zien we allerlei kwaaltjes opduiken. Vooral de mentale gezondheid is vaak een probleem. Dat komt omdat sommige werknemers het nu moeilijker hebben om hun werk los te laten. Daarnaast missen ze ook de leuke dingen aan hun werk, zoals de sociale steun en het menselijk contact."

Managers spelen volgens Onderwater een belangrijke rol: "Het is belangrijk dat managers aandacht hebben voor zo'n psychische problemen. Medewerkers kunnen niet altijd scherp de lijn trekken, maar dan is het aan de manager om dat net wel te doen. Om 17.00 uur zijn we klaar met werken en gaan de laptops dicht. Toe. Gedaan. Dat moet duidelijk zijn. Maar managers moeten ook steun bieden en angstgevoelens helpen te beperken. De belangrijkste manieren daarvoor zijn structuur en duidelijkheid. Duidelijk aangeven wat er moet gebeuren en daarbij realistische planningen vooropstellen."



Voldoende bewegen en gezond eten

"Een ander probleem is natuurlijk het gebrek aan beweging. De coronakilo's tikken aan, ongezonde eetpatronen zijn niet veraf en een tekort aan vitamine D is nog meer dan anders een probleem. Hier kan een werkgever natuurlijk niet rechtstreeks iets aan veranderen. Een werkgever kan niet beslissen wat er op tafel verschijnt en of een werknemer na het werk al dan niet moet sporten. Een werkgever kan wel informeren en middelen aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan het informeren over eetgewoonten en risico's, het aanbieden van voedingsschema's, het wekelijks bezorgen van een fruitmandje of het versturen van supplementen. Het zijn kleinigheidjes, maar ze zetten alvast aan tot bewustwording," geeft Onderwater aan.



Ergonomisch inrichten van de werkplek

Dat ook de werkplek niet altijd volstaat, is voor Onderwater zo klaar als een klontje: "De thuiswerkplek is vaak niet of onvoldoende aangepast aan de noden van het kantoorwerk. Een bureaustoel die niet helemaal goed zit, een scherm dat te dicht of te ver staat en noem maar op. Het is evenwel de verplichting van de werkgever om ook thuis voor een veilige werkplek te zorgen. Laat managers daarom in kaart brengen wat werknemers hebben en wat ze niet hebben. Zeker als het kantoor momenteel leegstaat kan er best wel eens een bureaustoel aan huis worden gebracht. Daarnaast geldt ook hier dat het belangrijk is om de werknemer goed te informeren, bijvoorbeeld over goede zithoudingen. En dat in bed of op de bank werken echt niet zo goed is. Wat goed werkt zijn oefeningen achter de computer. Gewoon samen even alles losgooien voor de scrum meeting. Net zo leuk. Er is heus wel wat mogelijk, maar dan moet de manager creatief durven zijn."