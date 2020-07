 Een op drie werkenden wil coronabonus

46 procent heeft tijdens coronacrisis harder gewerkt dan voorheen - Maar liefst 36 procent van de werkende Nederlanders vindt dat zij een bonus verdienen vanwege hun extra inzet in de afgelopen maanden. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.007 Nederlandse werknemers in loondienst, uitgevoerd door Panelinzicht. Bijna de helft van alle ondervraagden zegt gedurende de coronacrisis harder te hebben gewerkt dan in de periode daarvoor.



Ondanks dat er nauwelijks verschil bestaat tussen het percentage mannen (47 procent) en vrouwen (45 procent) dat zegt harder te hebben gewerkt tijdens de coronacrisis, vinden opvallend meer mannen dat zij hiervoor een tegemoetkoming moeten krijgen. Zo stelt maar liefst 39 procent van de mannelijke werknemers dat ze een coronabonus verdienen, tegenover slechts 33 procent van hun vrouwelijke collega’s. "Binnen ons bedrijf heeft iedereen zich de afgelopen maanden voor tweehonderd procent ingezet", zegt Vince Franke van Acties.nl. "Ik vind het echter te gemakkelijk om bij wijze van dank een eenmalig bedrag uit te keren en het daarna te vergeten. Persoonlijk denk ik dat u als werkgever juist dankbaarheid toont door over de langere termijn flexibel en betrokken te zijn."



Coronafooi

Hoewel een aanzienlijk gedeelte van de ondervraagden vindt dat zij een coronabonus verdienen, is slechts 39 procent van hen bereid meer te betalen voor de producten en/of diensten van ondernemers die het moeilijk hebben. Vooral Drentenaren (80 procent) en Groningers (70 procent) zien weinig in een zogenaamde coronaopslag. Ondanks deze bedenkingen, zegt 34 procent van de ondervraagden vanwege de coronacrisis weleens een (extra) fooi te hebben gegeven. Met 38 procent zijn vrouwen opvallend guller dan mannen (30 procent). Franke: "Omdat de horeca zo hard is geraakt door het coronavirus, geef ik graag wat extra fooi wanneer ik uiteten ga of een biertje drink op het terras. Ik zie het als een investering in de toekomst. Op deze manier hoop ik dat mijn oude vertrouwde kroegje er nog staat wanneer er een vaccin is ontwikkeld."



Vakantiedagen doneren

Naast een extra fooi en/of een speciale coronaopslag, zijn er ook andere manier waarop de ondervraagden een duit in het zakje kunnen doen. Zo zegt een kwart van de respondenten een- of meerdere vakantiedagen te willen doneren en betaalt dertien procent graag extra belasting vanwege de coronacrisis. Opvallend genoeg zijn vooral jongeren erg solidair: maar liefst 29 procent van hen doneert graag vakantiedagen en veertien procent pleit voor hogere belastingen.