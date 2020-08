 Kwart Nederlanders bezorgd over baan door coronacrisis

47 procent zet in op omscholing of ontwikkeling om aantrekkelijk te blijven - 26 procent van de werkende Nederlanders maakt zich door de coronacrisis zorgen over zijn of haar baan. Onder jongeren onder de 35 jaar ligt dit aantal fors hoger (30 procent) dan onder 55-plussers (negentien procent). Ook binnen de diverse inkomens zijn verschillen zichtbaar.



Bovenmodale verdieners voelen zich minder vaak onzeker over hun baan (negentien procent) ten opzichte van verdieners van een beneden (30 procent) of modaal inkomen(27 procent). Dit blijkt uit onderzoek van Visma | Raet onder 1.013 werkende Nederlanders.



Werknemers zetten in op ontwikkeling en omscholing

De coronacrisis is voor 47 procent van de werkende Nederlanders een extra stimulans om zich te blijven ontwikkelen of te laten omscholen. Op deze manier hopen werknemers een sterke positie op de arbeidsmarkt te hebben. Met name jongeren zetten hier op in (53 procent). Opvallend is dat beneden modaal verdieners zich meer zorgen maken over hun baan. Zij zien de coronacrisis echter minder vaak als extra stimulans tot omscholing en ontwikkeling (42 procent) ten opzichte van bovenmodale verdieners (52 procent) en modale verdieners (50 procent).

Ruim de helft (53 procent) van de werkende Nederlanders vindt dat werkgevers op het gebied van ontwikkeling een rol moeten pakken. Sinds juli 2015 zijn werkgevers verplicht werknemers opleidingen en cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun functie. Dit onderzoek onderstreept dat deze scholingsplicht gewenst is. In het onderzoek geven werknemers aan dat werkgevers actief moeten sturen op ontwikkeling. Deze verwachting is onder jongeren hoger (61 procent) dan onder 55-plussers (41 procent).

Marco Winkel, HR-directeur bij Visma | Raet: "Uit onze HR benchmark 2020 bleek al dat een leven lang leren belangrijk is voor veel medewerkers. De coronacrisis zorgt voor een stimulans, maar maakt het ook meer noodzaak. Medewerkers moeten leren werken met nieuwe technologieën om hun functie goed uit te kunnen voeren. Het is van belang dat er overzicht is in het ontwikkelpad van de medewerker, zowel bij de werkgever, manager als de medewerker zelf."