 Cybersecurity is enorm belangrijk als een team remote werkt

Gebruik geen onbeveiligde software - Plaats- en tijdonafhankelijk werken biedt veel voordelen. Dat heeft de coronasituatie intussen wel uitgewezen. Daarnaast legde het ook een aantal uitdagingen bloot. Volgens Abel Baas, consultant en expert VPN bij VPNdiensten.nl, is cybersecurity er zeker een van. Zeker nu blijkt dat we de afgelopen periode met een aanzienlijke toename van digitale inbraken kregen af te rekenen.



Baas heeft het over het belang van optimale cybersecurity en de niet te onderschatten rol die VPN daarbij speelt.



Risico’s door onbeveiligde (thuis)omgevingen

Volgens Baas begint het allemaal reeds bij de beveiliging van de lokale verbindingen: "Wel vaker zijn lokale internetverbindingen onveilig. Het gaat dan niet alleen over onveilige publieke verbindingen, bijvoorbeeld wanneer het team even op de trein surft, maar zelfs over thuisnetwerken. Als zo’n internetverbinding onveilig is dan kunnen cybercriminelen pestilente software op hun toestellen installeren, wat het risico op een datalek alleen maar doet toenemen. Om dergelijke problemen te voorkomen is een beveiligde verbinding noodzakelijk. Het direct werken op de servers van de organisatie voorkomt evengoed problemen omdat de gegevens dan niet lokaal zijn opgeslagen."

"Niet alleen zijn we thuis kwetsbaarder, bovendien zijn we ook gewoon onvoorzichtiger. We klikken er vaker op mails die ons een mooie erfenis beloven of op mails die van de overheid afkomstig lijken te zijn. En dat heeft dan weer veel te maken met de dunnere lijn tussen zakelijk en privé. Hierdoor zijn de teamleden kwetsbaarder voor phishingmails en soortgelijke praktijken. Niet toevallig dat cybercriminelen tijdens de coronasituatie alles op alles hebben gezet om net op die manier gegevens te stelen. Blijkbaar was het ook gewoon heel effectief," gaat Baas verder.



Toegang tot een beveiligde server

Omwille van de vrees voor gegevensdiefstal wisselen sommige bedrijven geheime gegevens niet digitaal uit. Toch is dat volgens Baas geen goed idee: "Papieren documenten raken ongelofelijk snel verloren en blijven al eens rondslingeren. Bovendien is het niet mogelijk om te bepalen wie een papieren document al dan niet kan lezen. In tegenstelling tot wat men soms denkt is een papierstroom doorgaans nog onveiliger dan een beveiligde server. Eventueel kan er zelfs worden gewerkt met een virtual vault, gebruiksrechten, logboeken enzovoort. Het digitaal transport van gegevens blijft overigens het meest kwetsbare moment voor een datalek. Zorg ervoor dat niet alleen de opslag beveiligd is, maar ook de uitwisseling van de informatie. Anders worden de documenten tijdens het digitaal transport gestolen, hetgeen natuurlijk niet de bedoeling is. Dankzij een VPN kunnen medewerkers overal veilig nieuwe documenten op de server zetten."



Geen onbeveiligde software gebruiken

"Houd er ten slotte rekening mee dat niet alleen de thuis- of werkomgeving een rol speelt, maar ook de gebruikte software. Het lijkt handig om even via Skype te overleggen en al zeker omdat het zonder wachtwoord kan, maar voor hackers is het op die manier eenvoudiger om gesprekken af te luisteren. Gebruik daarom altijd een beveiligde omgeving, bespreek geen gevoelige gegevens en gebruik een VPN zodat hackers zeker niet mee kunnen luisteren," sluit Baas ten slotte af.