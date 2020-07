 Slechts vijf procent vindt innovatie het belangrijkst bij keuze financiële dienstverlener

Nederlanders hechten de meeste waarde aan marktkennis en positieve ervaringen van anderen - Slechts vijf procent van de Nederlanders vindt innovatie in de dienstverlening het belangrijkste criteria bij het kiezen voor een financiële dienstverlener. Dit blijkt uit onderzoek van CRM Partners, specialist in klantrelaties, uitgevoerd onder 800 Nederlanders. Nog minder belangrijk vindt men de innovatie in het klantcontact, bijvoorbeeld de mogelijkheid tot videochatbots en WhatsApp-contact.



Voor slechts vier procent is dit het belangrijkste criteria bij de keuze voor een financiële dienstverlener



Innovatie in het klantcontact

Nederlanders hechten de meeste waarde aan marktkennis en positieve ervaringen van anderen. Respectievelijk 33 en 27 procent vinden dit de meest belangrijke criteria. Daarop volgt de innovatie in het productaanbod: tien procent vindt onderscheidende producten ten opzichte van de concurrent het belangrijkst. Ondanks dat men aangeeft in de keuze voor de financiële dienstverlener weinig waarde te hechten aan de innovatie in het klantcontact, vindt slechts 45 procent van de Nederlanders dat hun financiële dienstverlener nu voldoende online keuzes biedt om met hen in contact te komen.

Arjan Splinter, Accountmanager bij CRM Partners: "Het is interessant om te zien dat Nederlanders de innovaties in het klantcontact niet tot de belangrijkste keuzecriteria beschouwen, maar tegelijk nog niet eens de helft van hen aangeeft dat hun financiële dienstverlener voldoende online contactmogelijkheden biedt. Dit geeft aan dat innovatie in het klantcontact misschien geen harde vereiste is voor consumenten, maar dat het wel enorm gewaardeerd wordt. Het is belangrijk dat financiële instellingen zich dit realiseren. Mogelijk is het niet het eerste waarin wordt geïnvesteerd, maar het is ook iets dat niet van de agenda geschoven mag worden. Zelfs de kleinste innovaties in klantcontact, kunnen al een wereld van verschil maken."