 Digitalisering splijt arbeidsmarkt financieel personeel

Investering in kennis en vaardigheden onvoldoende - Uit onderzoek onder 300 finance professionals in de regio Eindhoven/Brainport blijkt dat veel werknemers de ontwikkelingen lastig kunnen bijbenen. Vooral MBO-ers betalen de rekening maar ook HBO-ers zonder actuele ‘digital skills’ dreigen de boot te missen.



Toch leidt dit nog niet tot veel actie bij werkgevers, opleiders en de professionals zelf.

Op donderdag 23 januari jl. publiceerde zowel het Eindhovens Dagblad als Studio040 berichten naar aanleiding van dit onderzoek:



Operationele financiële functies zijn straks overbodig

De ontwikkelingen om financiële data te verwerken, te interpreteren en te presenteren gaan razendsnel en gaan enorme impact hebben op de beroepsgroep. Het heeft alles te maken met de exponentieel toegenomen (cloud)opslag- en rekencapaciteit, in combinatie met de app-technologie die de toepassingen veel eenvoudiger maken. Uit het onderzoek dat FiN recent heeft uitgevoerd, blijkt dat dit fenomeen de komende drie jaar in de Brainport-regio alleen al 1.300 administratieve/bedrijfseconomische banen op mbo-niveau laat verdwijnen. Deze daling is groot en bevestigt onderzoeken van o.a. PwC. die voorspellen dat maar liefst 75 procent van de mbo-banen in de financiële sector verdwijnt door robotisering.



Investering in kennis en vaardigheden onvoldoende

Op basis van het onderzoek en eerder onderzoek dat FiN in het voorjaar van 2017 uitvoerde, is de conclusie dat de digitalisering extra expertise vraagt en dat dit de rol en status van de (financial) controller ingrijpend verandert. Er ontstaat vraag naar een sterke Digital Finance Expert. Een ontwikkeling die finance professionals, opleiders en werkgevers niet kunnen negeren. Uit de huidige opleidingsprogramma’s van erkende opleidingen, maar ook uit het zeer geringe aantal studie-uren van werkende finance professionals, blijkt vooralsnog het tegengestelde.