 Driekwart onderschat financiële veranderingen bij nieuwe baan

FinanciŽle zaken rondom nieuwe baan blijken moeilijk - Nederlanders zijn nauwelijks op de hoogte van de mogelijke financiële veranderingen bij een nieuwe baan. Meer dan de helft van de Nederlanders (52 procent) denkt dat er, naast de aanpassing van salaris, op financieel gebied niet veel verandert. Een kwart heeft zelfs geen idee van de financiële gevolgen.



Slechts 23 procent verwacht dat er wel veel zaken veranderen. Dit blijkt uit onderzoek van Nationale-Nederlanden dat door onderzoeksbureau DirectResearch is uitgevoerd. Om Nederlanders bewuster te maken van de financiële veranderingen heeft Nationale-Nederlanden de ‘Werk Wissel Wijzer’ ontwikkeld.



Financieel verandert er meer dan het salaris

Waar in 2018 nog bijna 800.000 Nederlanders van baan wisselden, lijkt dit aantal in 2019 boven de 900.000 uit te komen. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. Dit zou betekenen dat, op basis van het onderzoek, jaarlijks 675.000 mensen de financiële veranderingen van hun nieuwe baan onderschatten. Van de Nederlanders die zich enigszins bewust zijn van mogelijke financiële veranderingen, noemt de helft op de vraag wat er dan verandert ‘salaris’ of iets soortgelijks. Slechts één op de zes denkt aan het pensioen terwijl een nieuwe baan grote gevolgen kan hebben, zoals een pensioentekort. In feite is pensioen uitgesteld salaris en een nieuwe baan heeft in bijna alle gevallen effect op het pensioen.



Vergoedingen, toeslagen en verzekeringen

Naast het inkomen en pensioen kan een nieuwe baan ook effect hebben op de reiskostenvergoeding, toeslagen en de auto- en zorgverzekering. Hoewel deze veranderingen vaak direct de portemonnee raken, zien veel Nederlanders dit over het hoofd: vijf procent denkt aan verzekeringen en reiskosten bij een nieuwe baan. Bij zorg en toeslagen gaat dit om nog maar twee procent.

Lieke Luttmer, Chief Customer Officer bij Nationale-Nederlanden: "Drie van de vier huishoudens in Nederland ontvangt volgens het CBS en de Algemene Rekenkamer toeslagen. Toch noemt maar twee procent van de respondenten in het onderzoek een mogelijke verandering in de toeslagen bij een nieuwe baan. Dat is verontrustend. Het kan verklaren waarom veel mensen verrast worden door een rekening omdat ze te veel ontvangen toeslagen moeten terugbetalen. Bijvoorbeeld omdat ze meer verdienen en dat niet meteen hebben doorgegeven aan de Belastingdienst."



Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederlanders financiële zaken rondom een nieuwe baan lastig vinden. Meer dan de helft (58 procent) van de Nederlanders heeft moeite met het onderhandelen over salaris en arbeidsvoorwaarden. De helft (51 procent) zegt moeite te hebben met inzicht krijgen in de financiële gevolgen en wilt informatie of advies rondom financiële zaken bij een wisseling van werkgever. Bij Nederlanders tussen de twintig en 40 jaar is de behoefte aan advies of informatie zelfs 65 procent. Het vergelijken van arbeidsvoorwaarden tussen werkgevers wordt door iets minder dan de helft (49 procent) als lastig ervaren.



Financiële tips voor bij een verandering van werkgever

Om Nederlanders te helpen met inzicht krijgen in de financiële veranderingen bij een nieuwe baan heeft Nationale-Nederlanden de Werk Wissel Wijzer op NN.nl ontwikkeld. Na het beantwoorden van acht ja/nee vragen krijgen mensen een overzicht met tips en extra relevante informatie die gebaseerd is op de aangegeven situatie in vier categorieën: inkomen, pensioen, vervoer en zorgverzekering.

Luttmer: "Voor veel mensen is een nieuwe baan een bepalend moment in hun leven. Er verandert van alles: een ander ritme, nieuwe werkzaamheden, andere collega’s en een nieuwe werkplek. Maar de financiën op orde hebben zorgt voor rust waardoor u het overige makkelijker op u af kunt laten komen."