 Helft Nederlanders nog nooit overgestapt van autoverzekering

Nederlander blijft gemiddeld elf jaar bij dezelfde autoverzekeraar - Nu mensen tegenwoordig meer tijd thuis doorbrengen, biedt dit gelegenheid om de financiële situatie onder de loep te nemen. De autoverzekering staat echter nog niet bovenaan het checklijstje. Twee op de vijf Nederlanders (42 procent) blijken trouw aan hun autoverzekeraar en zijn nog nooit overgestapt naar een ander.



Gemiddeld hebben Nederlanders al elf jaar een autoverzekering bij dezelfde verzekeringsmaatschappij. Dat blijkt uit onderzoek* van online verzekeraar Allianz Direct.



Top vijf overstapredenen

Ruim de helft (54 procent) van de ondervraagden is ooit weleens overstapt van autoverzekering. De meest genoemde reden is het kunnen krijgen van een betere prijs-kwaliteitverhouding (41 procent) bij een andere verzekeraar. Opvallend genoeg geven mannen vaker (49 procent) dan vrouwen (32 procent) aan dat dit de reden voor een overstap was. Meer dan één op de vijf (22 procent) is overgestapt vanwege de aanschaf van een nieuwe auto. De top vijf redenen om over te stappen van een autoverzekering is als volgt:



1. Betere prijs-kwaliteitverhouding (41 procent)

2. Verzekering werd te duur (30 procent)

3. Andere auto gekocht (22 procent)

4. Niet tevreden over service (acht procent)

5. Behoefte aan andere dekking (zes procent)



Ron Adams, Head of Marketing & Sales bij Allianz Direct, licht toe: "Het verbaast ons dat automobilisten niet regelmatig hun autoverzekering vergelijken. Overstappen kan namelijk zeer lucratief zijn; u zou gemiddeld twintig procent op de premie kunnen besparen."



84 procent heeft alle verzekeringen onder één dak

Als het aankomt op verzekeringen, lijken Nederlanders van gemak en overzicht te houden. Ruim acht op de tien (84 procent) kiezen er namelijk voor om meerdere verzekeringen bij één verzekeraar onder te brengen. Driekwart (75 procent) vindt het makkelijk om alle verzekeringen onder één dak te hebben. Allianz Direct ziet ook dat dit de consument voordelen biedt en biedt daarom naast autoverzekeringen ook woonverzekeringen (inboedel-, opstal- en aansprakelijkheidsverzekeringen) aan.

Anderzijds kiest 39 procent er juist voor om zijn of haar verzekeringen te spreiden, om voordeliger uit te zijn. Met name jongeren vinden besparen op een premie belangrijker dan gemak. Ruim de helft (59 procent) van de achttien tot 34-jarigen probeert voordelig uit te zijn door verzekeringen te spreiden. Opvallend is dat 35 tot 49-jarigen dat minder vaak doen (36 procent). Van de 50+-ers kiest slechts een derde ervoor om te spreiden (30 procent); deze groep gaat liever voor het gemak van meerdere verzekeringen onder één dak.



Meer dan helft Nederlanders (56 procent) allrisk verzekerd

Naast het vergelijken van autoverzekeringen is het ook handig om jaarlijks de gekozen dekking onder de loep te nemen. Door te checken of de huidige dekking nog past bij de leeftijd en waarde van de auto, kan bespaard worden op de premie. Opvallend is dat iets meer dan de helft (56 procent) van de ondervraagden aangeeft WA met volledig casco oftewel allrisk verzekerd te zijn. Iets minder dan een derde heeft een WA met beperkt casco verzekering (28 procent) en dertien procent geeft aan WA verzekerd te zijn. In 2018 was dit respectievelijk 57 procent, negentien procent en twintig procent. Men kiest anno 2020 dus iets vaker voor een uitgebreide dekking dan twee jaar geleden.