 Jongeren betalen twee keer zo veel voor hun autoverzekering

Meer risico, hogere premie - Jongeren onder de 25 jaar oud betalen meer voor hun autoverzekering dan volwassenen. Dit komt omdat jongeren meer risico met zich meebrengen.



Uit onderzoek van goedkoopste autoverzekering blijkt dat de prijs voor de premie van een autoverzekering voor jongeren maar liefst twee keer zo hoog is als voor volwassenen.

In het onderzoek zijn premieberekeningen van jongeren onder de 25 jaar oud vergeleken met volwassenen boven de 25 jaar oud. Hiervoor zijn tien verschillende automerken met elkaar vergeleken. Voor elke type auto betalen de jongeren bijna twee keer zo veel premie als de volwassenen.



Logisch

Volgens het Verbond van Verzekeraars is het logisch dat de premie voor jongeren duurder is. Jongeren bestuurders rijden veel meer schade. Zij zijn vaker betrokken in een ongeluk en de letselschade neemt steeds meer toe. Opvallend is dat autobestuurders boven de 70 jaar ook meer ongelukken veroorzaken, maar niet zo veel betalen als de jongeren. Dit komt waarschijnlijk omdat die groep al veel schadevrije jaren heeft opgebouwd.

Als jongeren voor de voordeligste premie willen kiezen kunnen ze het beste terecht bij verzekeraar Centraal Beheer Achmea.