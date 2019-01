 Autoverzekering: persoonsgebonden of voertuiggebonden?

Leg afspraken vast als u uw auto uitleent - Stel: u leent uw auto uit. Aan uw zoon om extra rijervaring op te doen, aan uw vriendin zodat zij ondanks haar lege accu toch naar dat sollicitatiegesprek kan, of aan uw buurman die er mee op vakantie gaat naar Italië.



Hoe zit het dan met de verzekering? Allsecur autoverzekering legt het uit.

Het antwoord is simpel: de eigenaar van de auto is aansprakelijk, ook voor de autoverzekering. In Nederland is elke autoverzekering namelijk autogebonden en niet persoonsgebonden.



Leg afspraken vast

Toch kunt u wel het een en ander regelen als iemand anders achter het stuur van uw bolide kruipt. Zo is het slim om afspraken op papier te zetten. Bijvoorbeeld dat de bestuurder aansprakelijk is voor boetes en schades opgelopen tijdens de leenperiode. En in het geval van die buurman die met uw wagen naar het buitenland gaat, is het raadzaam een formele machtiging op te stellen. Dat voorkomt problemen bij grens- of politiecontroles. Ook kunt u voor alle zekerheid een tijdelijke cascoverzekering afsluiten voor de duur van de vakantie. Ontstaat er dan schade, dan lijdt uw onderlinge relatie daar tenminste niet onder. Leent u uw bolide langer dan enkele weken uit? Meld dit dan voor de zekerheid bij uw verzekeringsmaatschappij. Het kan namelijk gevolgen hebben voor de premie of het eigen risico. Zo gelden er bijvoorbeeld strengere eisen voor bestuurders jonger dan 24.



Vijf tips om optimaal verzekerd te zijn

Hoewel elke auto in Nederland tenminste WA verzekerd moet zijn, heeft u wel een aantal persoonlijke keuzes. Wij geven tips om uw voertuig zo optimaal mogelijk te verzekeren:

Kies bewust voor WA, Beperkt Casco of All Risk op basis van bijvoorbeeld de leeftijd van uw voertuig en de verwachte kans op schade. Elke verzekeringsmaatschappij hanteert andere polisvoorwaarden. Weet wat wel en niet verzekerd is, en hoe de betreffende bonus-malusregeling werkt. Bereken of de kosten van een kleine schadereparatie opwegen tegen een mogelijke premiestijging. Schat u de kans laag in dat u schade rijdt en/of heeft u voldoende middelen om deze te betalen? Dan kunt u besparen op uw premie met een hoger eigen risico. Check uw andere verzekeringen om te voorkomen dat u met uw aanvullende modules dubbel verzekerd bent.