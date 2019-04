 Nieuwe auto? Driekwart Nederlanders blijft bij dezelfde autoverzekeraar

Twee derde vindt nieuwe auto ideale moment voor vergelijken autoverzekering - Een andere auto is een grote investering en vergt de nodige oriëntatie op het merk, model en tal van andere zaken. Denken Nederlanders hierbij ook weleens aan het vergelijken van de autoverzekering?



Allsecur deed onderzoek en het blijkt dat automobilisten een andere auto (64 procent) of de jaarwisseling (31 procent) het ideale moment vinden om de autoverzekering eens onder de loep te nemen. Echter blijft 74 procent bij de aanschaf van een andere auto bij dezelfde verzekeraar.



Trouwe Hollanders

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders vrij trouw zijn aan hun autoverzekeraar. Zo zegt twee derde (64 procent) van de automobilisten die weleens een andere auto heeft gekocht dat zij dit aanschafmoment de ideale gelegenheid vinden om hun autoverzekering eens onder de loep te nemen. Toch is driekwart (74 procent) van hen bij dezelfde verzekeraar gebleven toen zij een andere auto kochten. Opvallend is dat millennials (achttien-34 jaar) minder trouw zijn dan 65-plussers, respectievelijk 76 en 85 procent zegt niet van verzekeraar te zijn gewisseld.

Ron Adams, Brand Manager bij Allsecur, licht toe: "Millennials zijn over het algemeen kritischer tegenover informatie en altijd op zoek naar meer ‘value for money’. Niet zo gek dus dat zij hun uitgaven wat meer onder de loep nemen en minder trouw zijn aan hun autoverzekeraar; als zij ergens anders net zo goed, maar wel goedkoper verzekerd kunnen zijn, stappen zij maar al te graag over. Zeker nu dit online gemakkelijk vergeleken kan worden, wordt de drempel nog lager en is dit snel geregeld."



Millennials kijken kritischer naar autoverzekering

Nederlanders staan bekend om geld besparen en hun zuinige gedrag, maar is dit ook zo op het gebied van autoverzekeringen? Ongeveer een derde (36 procent) van de automobilisten die weleens een andere auto heeft gekocht, heeft uitgebreid onderzocht of het voordeliger zou zijn om van autoverzekeraar te wisselen. Een noemenswaardig verschil is dat millennials (57 procent) hier veel tijd en energie insteken, in tegenstelling tot 65-plussers (25 procent). Ook hebben meer mannen (41 procent) dan vrouwen (31 procent) dit goed uitgezocht.



34 procent oriënteert zich online

Om ervoor te zorgen dat Nederlanders zo voordelig mogelijk uit zijn met hun autoverzekering, zegt een kwart (25 procent) zich te laten adviseren door een tussenpersoon of financieel adviseur. Ook speuren zij zelf het internet af via onafhankelijke vergelijkingswebsites (negentien procent) of via de website van diverse autoverzekeraars (vijftien procent) om zich te oriënteren.

Naast het verdiepen in de meest geschikte autoverzekering, wordt er natuurlijk ook met veel zorg een andere auto uitgezocht. Wanneer denken Nederlanders vooral na over het aanschaffen van een andere auto? Dit is de top drie:

Om de zoveel jaar (zeventien procent)

Bij een nieuwe baan (tien procent)

Bij gezinsuitbreiding (vier procent)